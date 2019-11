Casado arrincona a Sánchez con Cataluña y desmonta su nueva promesa de más dureza

"¿Cataluña es una nación, cuántas naciones hay en España? Le he preguntado cúantas naciones hay en España". Con esta frase, Pablo Casado trató de desmontar la estrategia de Pedro Sánchez en el debate a cinco que se celebró este lunes en el Pabellón de Cristal de Madrid.

Casi tres horas de intervenciones en las que el líder del PP apeló en varias ocasiones al presidente del Gobierno en funciones sin éxito: "¿Qué hizo usted en Pedralbes? ¿Qué ha hecho para romper sus acuerdos con los separatistas? ¿Volverá a pactar con Torra, Junqueras y Otegi?", continuó el líder de los populares que no obtuvo respuesta.

Preguntas con las que derribó las promesa electorales de Sánchez que anunció una batería de medidas de mayor dureza con Cataluña para atajar "la crisis de convivencia" que se vive en ésa parte del territorial nacional. El presidente del Gobierno en funciones anunció tres medidas que van desde una nueva asignatura en las aulas de Cataluña para trabajar por la "concordia desde la educación hasta la modificación de la Ley General Audiovisual para "acabar con el uso sectario de tv3" y una reforma del Código Penal para "prohibir los referéndum".

Desestabilizó a Sánchez

Una propuesta que calificó de "hilarante" el candidato de Vox, Santiago Abascal, quien le recordó con sorna que "fue precisamente Zapatero quien sacó del código penal los delitos por referéndums en 2015. Pero fue el líder del PP, Pablo Casado, quien consiguió arrinconar e incluso desestabilizar al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones al preguntarle si Cataluña es una nación y cuántas naciones tiene España.

Pablo Casado no tardó en dejar clara cuál iba a ser su estrategia en el debate: "Aunque haya cinco candidatos, sólo hay dos posibilidades para ganar estas elecciones". PP o PSOE, ese era el mensaje que quería trasladar el presidente de los populares que aseguró que si los votantes "quieren que siga gobierno Sánchez pueden votar al PSOE, a Ciudadanos o a Podemos. O puede que le venga bien votar a Vox por el fraccionamiento del centro derecha", sentenció recordando que al presidente del Gobierno en funciones le habían "apoyado Torra, Otegi y Junqueras".

"Usted es el bloqueo personificado"

Casado dejó claro, hasta en tres ocasiones, que tras las elecciones del 10 de noviembre no van a pactar con Sánchez: "Usted es el bloqueo personificado", el dijo y le pidió que dejase claro si tras las generales "va a pactar con Otegi y Torra". Casado incluso le reprochó a Sánchez que no solucione los disturbios en Cataluña y presuma de celebrar la Cumbre del Clima y le espeta que "la trae a Madrid, donde gobierna el PP. A Barcelona no lleva, ¿verdad, señor Sánchez?", el del PP vuelve a darle un buen directo al presidente.

El líder del Partido Popular también tuvo palabras para Rivera al que pidió que no se confundiera de adversario. "Deje de arremeter contra quien no debería de hacerlo. Estamos contra la izquierda y los nacionalistas", le advirtió.

Sánchez no "merece ser presidente"

Las conclusiones del debate para Casado fueron claras, Sánchez no "merece ser presidente" porque, como decía Zapatero, cree que España es "una nación de naciones". "Abraza la plurinacionalidad porque quiere volver a pactar con los que le han hecho presidente. Está maniatado" por los separatistas, explicó.

"Yo quiero liderar un gobierno que no le tiemble el pulso , que proteja a los mayores e impulse a los jóvenes. Quiero ser el presidente para recuperar la concordia y recuperar el España Suma", sentenció el presidente del PP.