Casado, Rivera y Abascal se enzarzan ante la mirada de Sánchez e Iglesias

Partido Popular, Ciudadanos y Vox comenzaron el debate a cinco de este lunes fijando a Pedro Sánchez como su principal rival. Pero conforme fue transcurriendo la noche, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal pasaron de atacar a la izquierda a enzarzarse entre ellos.

Los líderes del centro derecha se enfrentaron entre ellos en varias ocasiones a cuenta de la corrupción, de la economía, incluso de la tarjeta sanitaria. Mientras tanto, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, observaban cómo sus rivales batallaban entre ellos.

Rivera vs Casado

Uno de los enfrentamientos lo inició Albert Rivera al cargar contra Casado por "la corrupción" en el PP. El líder de Cs se sacó de la manga unas supuestas siglas, ICB, que corresponderían a un imaginario impuesto de la corrupción del bipartidismo, que supondría 48.000 millones al año. La equiparación de PP y PSOE en este terreno indignó a Casado, que le reprochó a Rivera "casos de corrupción" de Ciudadanos en los municipios madrileños de Arroyomolinos o Valdemoro, así como el escándalo de las primarias, en alusión al pucherazo en Castilla y León. Rivera le contestó citando la trama Gurtel o Bárcenas.

En ese momento, el líder de los populares, visiblemente molesto, cargó contra el presidente naranja: "A mí de corrupción no me da ninguna lección. Que he ganado unas primarias para acabar con la corrupción y el primero que haga algo mal, se va a su casa". "Si quiere le doy una clase de lo que son unas primarias limpias", afirmó indignado. "Viene a embarrar el debate", le llegó a decir Casado.

El 155

En otro momento del debate, cuando se abordaba el bloque territorial, Albert Rivera pidió dejar de hacer concesiones a los separatistas: "Hay defender a los olvidados que no queman nada", aseguró. Casado le reprochó entonces al líder de Cs que fue su partido "forzó la aplicación del 155 sólo para convocar elecciones. Unas elecciones que ganó Cs y no hicieron nada, se fueron corriendo de Cataluña. Mi partido ha perdido a dos concejales asesinados en Cataluña, que parece que usted ha inventado la pólvora", le reprochó el popular.

El líder del PP incluso llegó a pedir a Rivera que no se confundiera de adversario: "Deje de arremeter contra quien no debería de hacerlo. Estamos contra la izquierda y los nacionalistas", le advirtió.

Rivera vs Abascal

El bloque económico dejaba también otro tenso enfrentamiento entre Albert Rivera y Santiago Abascal a cuenta de los llamados "chiringuitos" que el líder de Vox reclama cerrar. Propuesta respaldada por el de Ciudadanos que a continuación se declaraba "sorprendido" por el hecho de que lo pida quien "cobró durante cuatro años" de uno de esos organismos.

"Le estaba esperando a usted que viene con su habitual merchandising", le interrumpía Abascal que decía estar "muy orgulloso" de haber pedido en sede parlamentaria el cierre de esa institución. "Me fui cuando gobernaba un partido con mayoría absoluta para iniciar una nueva aventura política", concluía el líder de Vox presumiendo de dignidad ante los reproches de Rivera.

Salvini

Otro enfrentamiento entre Albert Rivera y Santiago Abascal se produjo cuando el líder de Ciudadanos enseñó dos fotos, una del líder de Vox con el ex vicepresidente italiano, Matteo Salvini, y otra del líder de la Liga con una estelada independentista.

Rápidamente, Abascal sacó otra tarjeta con un tuit suyo en el que arremetía contra Salvini precisamente por su apoyo a los separatistas catalanes, y a continuación le preguntó al líder de Ciudadanos si hizo lo mismo cuando, a su juicio, el presidente francés, Emmanuel Macron, se entrometió en la soberanía nacional española. Macron es aliado de los liberales europeos, la familia política continental a la que pertenece Ciudadanos.