Pasada la una y media de la mañana de este lunes, Pablo Casado llegaba a Génova tras un debate a cinco de casi tres horas. Según fuentes del entorno del presidente del Partido Popular, llegaba "cansado" pero "muy contento" con sus intervenciones. El análisis de los aciertos y de los errores de las cita se extenderá a lo largo de días en las filas populares, pero en una primera impresión, en Génova están convencidos de que el Casado logró "captar" voto de Vox y también de Ciudadanos.

Explican fuentes populares que sus rivales esperaban en el debate a un Casado más "moderado" pero que este lunes por la noche, "les sorprendió". "En Vox esperaban a un Pablo Casado burócrata que no hacía política", afirman, "pero se encontraron a un líder del PP que dio el debate ideológico".

No esperaban los ataques de Rivera

Lo que no se esperaban en el cuartel general del PP de la calle Génova era la dureza con la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, atacó a Casado en el bloque destinado a la organización territorial pero también cuando habló de la corrupción.

Rivera le echo en cara a Casado los "casos de corrupción en el PP". Pero el presidente de los populares saltó como un resorte advirtiendo al líder naranja que él había llegado al PP para acabar con la corrupción y que no le podía dar ninguna lección sobre ello. "A mí de corrupción no me da ninguna lección. Que he ganado unas primarias para acabar con la corrupción y el primero que haga algo mal, se va a su casa". "Si quiere le doy una clase de lo que son unas primarias limpias", afirmó indignado. "Viene a embarrar el debate", le llegó a decir visiblemente enfadado porque en Génova "no nos esperábamos esto de Rivera".

Creen en el PP que este lunes se vio cómo Rivera "se quedaba sin espacio" frente a un Casado que "hacía propuestas" y se defendía "sin problemas" de sus acusaciones. Un punto que los populares creen que les benefició.

"Sánchez perdía queroseno"

Pero al que peor vieron en la sede del PP fue al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Cada vez que Casado le preguntaba por si iba a volver a pactar con Torra, Junqueras y Otegui, él miraba al suelo. No tenía ni siquiera una respuesta preparada", se sorprenden en las filas del PP que aseguran que "fue clamorosa" su falta de preparación en el bloque referido a la economía.

"Sánchez iba perdiendo queroseno", bromean en el PP donde llevan semanas cargando contra el Jet privado del PSOE en campaña y contra el Falcon que trasladan al presidente del Gobierno en funciones a sus citas.

"No voy a decir quién ganó el debate", ha asegurado este martes en Santander Pablo Casado en un mitin, "pero sí que voy a decir quién lo perdió. Lo perdió estrepitosamente Pedro Sánchez", ha sentenciado. "Lo perdió por su silencio, por su inseguridad, por esa mirada hacia abajo todo el tiempo para no mirar a los ojos a los españoles para explicarles qué quiere hacer por España".

Al que no vieron tan mal en el partido de Pablo Casado fue al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que creen que en el debate a cinco consiguió arañar voto tanto al PSOE como a su excompañero de partido y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, el gran ausente de la cita al no tener representación parlamentaria.