Montesinos: "Casado demostró en el debate que mañana mismo puede tomar las riendas de España"

A cinco días de la celebración de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha concedido una entrevista a Es la Tarde de Dieter de esRadio en la que ha explicado que "si unimos el voto entorno al PP, tenemos la posibilidad real de que el próximo 10N le enseñemos a Sánchez la puerta de salida de La Moncloa".

Unas horas después del debate a cinco celebrado este lunes entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Montesinos ha considerado que la intervención de Pablo Casado sirvió a los españoles para poder "comprobar" que el líder del PP "puede tomar mañana mismo las riendas de España": "Se vio que es una persona solvente, formada y con sentido de Estado".

"Casado le formuló a Sánchez la pregunta que no quería escuchar", ha explicado Montesinos recordando que el líder del PP puso al presidente del Gobierno en funciones contra las cuerdas pidiéndole durante el debate, hasta en cinco ocasiones, que aclarase si va a volver a pactar con "Torra, Otegi y Junqueras". Preguntas a las que Sánchez no respondió limitándose a mirar al suelo y revisar sus papeles: "No se atrevió a decir nada. Es decir, abrió las puertas de par en par para volver a pactar con los independentistas", ha explicado Montesinos.

"No nos temblarán las piernas"

El dirigente popular, que estos días se encuentra "pateándose" toda la provincia de Málaga -por la que fue elegido diputado- se ha comprometido a que "si el PP gobierna" España "reconducirán" la situación económica del país, con "las recetas económicas de Casado para bajar impuestos". Y con respecto a Cataluña, "no nos temblarán las piernas" frente a los separatistas, ha anunciado.

"Actuaremos con firmeza y sentido de Estado", ha sentenciado Montesinos, "porque patriotismo también es decir que Sánchez no está a la altura en Cataluña". El vicesecretario de Comunicación del PP ha censurado la actuación de los socialistas en esa comunidad aunque ha reconocido que para "llegar a acuerdos como las pensiones, la educación, el agua o la lucha contra las despoblación" hay que "hablar con el PSOE". "Esperamos que con Casado al frente de La Moncloa" porque este 10N, "la única alternativa a Sánchez es Casado", ha añadido el cabeza de lista de los populares por Málaga. Provincia en la que cree, tal y como ha explicado, que mejorarán los resultados.

A nivel de pactos, el vicesecretario de Comunicación del PP también ha insistido en que su modelo es el andaluz. Y ha recordado que la Junta presidida por Juanma Moreno, entre otras cosas, "no ha parado de bajar impuestos". "Salimos a ganar y la percepción en la calle es muy positiva", ha concluido Montesinos.