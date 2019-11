Uno de los CDR encarcelados: "Asaltar el 'Parlament' era una orden de Torra"

Los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional tenían entre sus objetivos principales asaltar el Parlamento de Cataluña en los días posteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes golpistas. El encargo les habría llegado por parte de un "grupo secreto" apodado 'CNI catalán', que también les pidió que garantizasen la logística, la seguridad y las comunicaciones tras el asalto.

No obstante, Ferrán Jolis, uno de los CDR, confesó al juez instructor que detrás del plan para ocupar el Parlamento catalán estaba el presidente Quim Torra "para echar pa'lante lo de la independencia". En la declaración que prestó el pasado 26 de septiembre ante el magistrado Manuel García Castellón, Jolis explicó que fue otro de los investigados, Guillem Xavier Duch, quien le comentó que el plan "venía de arriba, de Presidencia y estas cosas".

En ese momento, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, le interrumpió para preguntar qué cosas son esas, a lo que el imputado contestó: "Del Torra y no sé de qué movimiento. De ahí querían quedarse dentro del Parlament y tener las comunicaciones aseguradas, decían", relató. A la pregunta de a qué día se referían cuando el grupo investigado hablaba de "Día D" en sus conversaciones intervenidas, el investigado aseguró que no lo sabe "porque esto era del president".

Según Jolis, a él le preguntaron si para acometer esta acción, podría "montar unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar para poder dar wi-fi" dentro del Parlament, pero que se negó finalmente a participar. Ante la insistencia del fiscal al preguntarle por qué al principio sí quiso conocer los planes, aunque al final lo descartara, Jolis insistió varias veces en que él no aceptó organizar las antenas, aunque sí reconoció que hizo "un croquis" sobre cómo llevar a cabo el proyecto de comunicaciones para la ocupación del Parlament.

A la pregunta de si no pensó "llamar a la Policía" cuando conoció los planes de los otros investigados, Jolis contestó que "al principio sí", pero "luego" pensó no hacerlo porque entendió que para ocupar la Cámara les "iban a abrir desde dentro" y que "como estaba detrás el president Torra...". A continuación, admite que le "daba igual" que ocuparan el Palament porque en aquel momento "estaba centrado" en sus cosas, en "salir adelante". "No lo quise hacer porque no tenía muy claro cuál era la finalidad", resaltó.

"Que 'Gandalf' se quedara encerrado dentro el día D"

Así lo recoge el sumario de la causa abierta en la Audiencia Nacional y en el que la Guardia Civil explica que fue Ferrán Jolis Guardiola, en prisión provisional y perteneciente al CDR de Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) quien creó los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), a los que definió como "un equipo bastante bestia", por petición de ese 'CNI catalán' y que el objetivo de esta estructura era llevar a cabo acciones de sabotaje y de gran impacto mediático.

Los investigadores del Instituto Armado ponen de manifiesto que durante los interrogatorios a Solis, éste manifestó que no recordaba quién le hizo el encargo exactamente, pero que "le dijeron que venía de parte de Presidencia" (de la Generalidad de Cataluña) y que "la intención era que Quim Torra (con nombre clave Gandalf) se quedara encerrado dentro para el día D". Según añadió, "querían garantizar las comunicaciones una semana" y "no había límite de gastos".

El detenido, informa Europa Press, "les dijo (a este 'CNI catalán') que se necesitaban dos emisores potentes y un receptor potente con un repetidor interno, así como gente capaz de solucionar problemas en cada punto", pero no volvió a tener noticias sobre el asunto. También contó que conoció a la hermana de Puigdemont en una "cena popular en Santa Perpetua para recaudar dinero para la caja de resistencia" y que alguien le sugirió a ella que él podía "hacerle un sistema de comunicación seguro".

Por ello, explicó que tenía guardado en su agenda a la familiar del expresidente como 'Montse L.' y que la 'L' viene del nombre clave de Carles Puigdemont, que es 'Lisa'. Además, en una conversación por teléfono el 8 de octubre de 2018, Jolis le dijo a Xavier Buigas, otro de los investigados, que "hace cuestión de dos o tres semanas" había organizado una reunión con la "hermana de Lisa", a quien le explicó que era el "que está con los flamencos en Bélgica, el mandamás". "Entonces estoy trabajando con ellos para blindarles comunicaciones y asegurarles una comunicación también con 'Gandalf', que 'Gandalf' es el que está aquí, el que ya sabes quién es, ¿verdad?", añadió.

En ese misma llamada, Buigas le contó a Jolis que el objetivo era "ocupar el Parlament y defenderlo posteriormente" y le aportó "detalles minuciosos sobre tal acontecimiento, informándole de que la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament, ya que se les facilitará el acceso desde el interior" y que un reducido grupo de personas, en cooperación con este 'CNI catalán', se encargarían "del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionen seguridad y el establecimiento de bases de 'intendencia'".

"Esquema bomba"

La Guardia Civil intervino a uno de los CDR, Jordi Ros Sola, una hoja de tamaño cuartilla con diversas anotaciones manuscritas, entre ellas una con el título "esquema bomba", seguido de anotaciones y un dibujo por las dos caras, según consta en el sumario.

El indicio B.1.53 se consignó en el registro en el domicilio de la calle Romeu de Sabadell el 23 de septiembre, el día que fueron detenidos en la 'operación Judas' nueve integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Según el sumario, la Guardia Civil considera que Jordi Ros obtuvo precursores de explosivos cuya "venta estaría muy restringida y limitada a actividades profesionales o industriales", y que él mismo se refería a la vivienda de Sabadell como "laboratorio". En este domicilio, según los investigadores, "estarían confeccionando materiales incendiarios como la termita", para el asalto al Parlament.

"El fin último, proclamar la independencia"

"En definitiva, todas las acciones en fase de preparación, estarían dirigidas a conseguir o facilitar el fin último de proclamar la república y conseguir la independencia de Cataluña", asegura la Guardia Civil en sus diligencias. "Es sumamente grave la aparición de notas manuscritas con instrucciones para la confección del explosivo cloratita, ampliamente utilizado por grupos terroristas debido a lo sencillo que es de confeccionar", añade el Instituto Armado.

El explosivo se estaba fabricando en al menos dos lugares: en el domicilio de Sabadell de Jordi Ros y en Sant Fos de Campsentelles, participando también Alexis Codina y Germinal Tomas, a los que se sitúa en el "núcleo productor" del ERT.