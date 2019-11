Euforia en el PP: voces en Génova apuntan a los 110 escaños y Rosa Díez pide el voto para Casado

El pasado septiembre, Rosa Díez participó en un acto del Partido Popular en el Congreso. Entonces, la exdirigente de UPyD se preguntó "quién" le iba a decir a ella que acabaría participando en un acto del PP, partido del que la nombraron "azote" en referencia a su oposición sin tregua contra Mariano Rajoy.

Este miércoles, Díez ha vuelto a participar en un acto de los populares pero, en esta ocasión, ha dado un paso más: ha pedido el voto para Pablo Casado. "Yo estoy aquí porque creo que el PP ha aprendido de sus errores del pasado y no va a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo", ha comenzado, para después sentenciar: "Porque me da la gana, porque creo que es lo mejor y después de oír a Casado que no va a haber más entreguismo a los enemigos de España, tengo que decir que quiero que ganes las elecciones".

110 y sin miedo a Vox

Así lo ha pedido Díez en un mitin en el Salón del Tinell en Barcelona, lugar en el que en diciembre de 2003 el PSC, ERC e ICV-EA firmaron el pacto de Gobierno que hizo a Pasqual Maragall presidente de la Generalidad, y en el que Casado ha celebrado un mitin junto a su número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder del PPC, Alejandro Fernández.

Un acto en el que se ha "sentido" la euforia que vive el PP en estas últimas horas de campaña en la que voces del partido incluso hablan de que pueden conseguir 110 escaños. A pesar de que los más prudentes en Génova han pedido que no se hable de números por si no se llega a cumplir las expectativas, miembros de la cúpula del PP aseguran que se va a superar el centenar de representantes en el Congreso con creces.

Dicen en las filas populares que no "les preocupa la subida de Vox", que en los últimos días se ha disparado en las encuestas y ven a un Ciudadanos hundido de cara a los comicios de este domingo.

Contra Sánchez

En el PP confían en que a Casado le va a ir bien frente a un Sánchez que este lunes ha protagonizado un nuevo escándalo asegurando que lo que haga la Fiscalía con Puigdemont "depende" del Gobierno.

Casado ha defendido la "indignación lógica" de los fiscales, que han dejado claro que el ministerio fiscal "no recibe órdenes" de la Moncloa. El presidente popular ha considerado que, si es cierto ese "supuesto desliz" de Sánchez de que el Gobierno "da instrucciones o manda", entonces por qué no ha actuado ya contra Torra.

Pero si verdaderamente no es así, como han replicado los fiscales, entonces Casado espera que el Gobierno "respalde la actuación de la Fiscalía", como hizo el Gobierno del PP con el fiscal Maza, que fue reprobado en las Cortes, "incluidos Ciudadanos y el PSOE", ha reprochado. Y ha añadido que la Fiscalía lo que tiene que hacer es "actuar dentro de su independencia" contra los violentos en Cataluña, como ya ha reclamado el PP en varias ocasiones.