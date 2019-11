Abascal: el secreto de su éxito

El Mundo

"Sánchez incendia la Fiscalía y aleja la entrega de Puigdemont". Y es que ayer al presi le salió la vena macarra en una entrevista en TVE (en Moncloa otra vez) en la que casi se come al periodista. Dice el editorial que "resulta difícil imaginar mayor humillación como la que Sánchez infligió ayer a la Fiscalía" con su "bravuconada de presumir de tener al Ministerio Público a sus órdenes". "Semejante fanfarronada revela la noción del Estado que maneja Sánchez y alimenta el victimismo de los separatistas". Maneja el CIS, maneja RTVE, maneja el Consejo de Ministros, se pasa por el forro a la JEC, se apropia del papel del Rey, ¿por qué se iba a librar la Fiscalía? El personaje es lo que es. David Jiménez Torres no entiende que la formación más castigada vaya a ser Ciudadanos. "Es innegable que Rivera ha cometido graves errores políticos en los últimos meses; lo que resulta cuestionable es que estos merezcan un mayor reproche ciudadano que lo que se puede imputar a los otros partidos". Cierto, David, la vida es muy injusta. Pero resulta que los votantes suelen castigar a los partidos que han votado cuando no cumplen sus expectativas, no a los que no han votado. Y que PSOE, PP y Podemos tienen mucha base borrega, es decir, militantes ideologizados hasta el tuétano que votarán a SU partido haga lo que haga. Ciudadanos no, es lo que marca la diferencia. Rivera debería haberlo sabido, no será que no se le avisó. David pide un poco de clemencia. "En la España de 2019, y a la vista del escenario que se abre tras las elecciones, diríase que el centro –incluso este centro– sigue siendo necesario". Puede, pero lo que ha demostrado Rivera en estos meses es que votar a Ciudadanos no sirve para nada, un voto inútil.

El País

El País sigue erre que erre con Vox. "El ascenso de Vox desata los nervios en los grandes partidos en la recta final". En los partidos y en los medios de comunicación. Cué, tómate una tila, que te va a dar algo de aquí al domingo. En chiquitito, casi en un susurro, cuenta que "Sánchez irrita a los fiscales al dar por hecho que siguen sus órdenes". Para compensar la metedura de pata, El País le regala a Sánchez un página de opinión, una especie de mitin por escrito, un ladrillo que damos por sentado que no lo ha escrito él ni de coña, aunque lo firma. Marca Sánchez.

ABC

"Torra y los CDR iban a declarar la república catalana tras secuestrar el Parlament". Qué planazo, oye, ¿se habrán inspirado en La Casa de Papel? "La sociedad catalana está al borde del abismo moral y político al que ha sido llevada por el independentismo", dice Rubido. ¿Qué entenderá el director de ABC por 'al borde'? "La acción determinante y firme del Estado en Cataluña es la única opción para garantizar la supervivencia del régimen constitucional y democrático, porque el diálogo con el separatismo resulta ya inviable". Hombre, si tienes un bazuca a mano… Sobre la metedura de pata de Sánchez de ayer, dice el editorial que "demuestra que su campaña electoral está descontrolada, que los sondeos internos de que dispone no son todo lo favorables que desearía y que no tiene reparo en acudir a cualquier estratagema con tal de arañar votos". Pues menuda estrategia, cabrear a todo quisqui.

La Razón

"Los fiscales: o Sánchez es un ignorante o compromete a sabiendas la entrega de Puigdemont". Que lo hizo aposta, vaya. No lo veo. "Podemos comprender los nervios que embargan al presidente ante unos sondeos que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras". ¿Políticos serios? Amos ya, Marhuenda, eso es una raza extinguida. Cristina López Schlichting está convencida de que Sánchez "no es bocazas, ni se calienta. Lo que pasa es que tiene un concepto patrimonialista del poder" y "ni siquiera se molesta en disimular. Hay una absoluta falta de pudor en este hombre, casi una temeridad". Hasta se permite pasarse por el forro el toque de la Junta Electoral sobre la utilización de Moncloa sin que nadie le chiste. Como Torra.

La Vanguardia

Hoy viene glorioso el periódico catalán. "Sánchez choca con los fiscales por la entrega de Puigdemont". Enric Juliana tiene un cabreo supino con Sánchez. El jefe de opinión de La Vanguardia y tertuliano de La Sexta siempre estuvo en contra de la repetición electoral. Y hoy se desahoga en su columna. "Los socialistas del área mediterránea advirtieron que repetir las elecciones era una temeridad". "Ganó el PSOE del interior. Ganó, como siempre, la olla a presión de Madrid. Hay que dejar constancia de ello antes del domingo". Es que los de interior somos así de burros, Enric, ya sabes. Fernando Ónega es otro de los estresados con Vox. Entiende "la cara de felicidad de Abascal". "Tal como evolucionan los sondeos, ha ganado la batalla a la poderosa opinión publicada, que nunca tuvo a favor". Y a la voceada, no te olvides. Abascal "utiliza el lenguaje de la calle", "lo que dice es lo que se puede oír al taxista y al cliente del bar".Qué razón tiene, señor Ónega, qué se puede esperar de la calle, los taxistas o los clientes de bar, el vil populacho. Y como broche, Pilar Rahola pone a parir a Sánchez. "El Sánchez de esta campaña es irreconocible, abrupto, antipático, autoritario y, sobre todo, imprudente". ¿Alguna vez ha sido otra cosa?