La remontada del PP hasta los 88 escaños es eclipsada por el auge de Vox

No fue una gran victoria pero tampoco una derrota. En el Partido Popular se vivió este domingo una noche agridulce. Los de Pablo Casado consiguieron 88 escaños, remontando los resultados del pasado 28 de abril cuando tan solo lograron 66 diputados, pero se vieron eclipsados por el auge de Vox, que se situó en los 52 representantes.

Los populares no lograron alcanzar las expectativas que ellos mismos se habían marcado durante la campaña. En esta última semana, desde Génova habían asegurado que iban a llegar a los 110 diputados en el Congreso.

Desde el PP se pusieron el listón demasiado alto y este 10 de noviembre no consiguieron saltarlo. En su mitin de cierre de campaña, el propio Pablo Casado llegó a asegurar que había un "empate técnico" entre el PP y el PSOE. Una afirmación con la que pretendían movilizar y animar a todos aquellos que dudaban si dar su voto a los populares o decantarse por Ciudadanos o Vox.

Adelantados por Vox en Andalucía y Murcia

La noche de este domingo tuvo una de cal y una de arena. Aunque crecieron en escaños, los populares se vieron superados por los de Santiago Abascal en algunas provincias clave. Vox les tomó la delantera a los populares en regiones como Murcia, comunidad por la que presentaba como cabeza de lista el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Vox también supero al PP en provincias andaluzas como Almería, Huelva, Sevilla o Cádiz, donde los de Abascal les arrebataron la medalla de plata superándoles en votos aunque no en escaños.

Las buenas noticias para los populares llegaron especialmente en la Comunidad de Madrid, donde pasaron de los 7 escaños el 28A hasta los 10, y en Castilla y León, donde también han sumado tres escaños. Destacaban también los populares la "victoria" en Barcelona, provincia en la que han consiguieron 2 representantes: Cayetana Álvarez de Toledo y María de los Llanos de Luna, exdelegada del Gobierno en Cataluña.

No se abstendrán con Sánchez

Poniendo la vista en las negociaciones de los próximos meses para formar gobierno, desde el PP aseguraron este domingo que "no" se van abstener para que gobierne Pedro Sánchez: "Con él ni a la vuelta de la esquina". Los populares mantienen su "no" al presidente del Gobierno en funciones pero no son tan claros al ser preguntados qué pasaría si hay otro candidato.

Fue el propio Pablo Casado el que sembró la duda en su comparecencia en la puerta de Génova tras conocer los resultados finales con discurso ambiguo. "Sánchez es el gran derrotado", comenzó el líder del PP que añadió: "Ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir bloqueada. Sánchez tiene la pelota en su tejado. España no puede esperar más no puede seguir rehén de sus intereses", dijo. "Estaremos a la espera de lo que plantee Sánchez", añadió aunque luego precisó: "Mantendremos nuestros compromisos de la campaña: son incompatibles nuestros intereses y nuestros programas con el planteamiento que hace Sánchez. Ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa", terminó.

Casado, consolidado

Fuentes del PP destacan también que estas elecciones han servido para consolidar a Casado al frente de la formación. "Logró levantar al partido y llevarlo a mejorar más de 20 escaños en una remontada que nadie creía posible", mantuvieron desde Génova. "Casado es el líder indiscutible del centroderecha. Y dirige un PP más fuerte, que ha demostrado que es sinónimo de desbloqueo y que siempre defiende el interés general".

"Los españoles premian la seriedad, la firmeza, el sentido de Estado de Casado. Los españoles premian al único partido que ha aportado soluciones sobre economía y Cataluña frente a Sánchez", sentenciaron.