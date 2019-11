Pablo Iglesias salva los muebles y culpa a Pedro Sánchez del auge de Vox

En Podemos sabían que la noche no iba a ser del todo agradable y finalmente se han cumplido sus pronósticos. La formación de Pablo Iglesias obtiene un resultado peor que el del 28 de abril pero se consuelan con que la debacle podría haber sido mucho mayor. Creen que han aguantado bastante bien, que su suelo se ha demostrado sólido y aseguran que lo que toca ahora es hacer valer los votos de todos aquellos que han depositado en ellos su confianza.

La manera en la que llegaban los dirigentes de la formación morada al Espacio Harley, lugar en el que han celebrado la noche electoral, vislumbraba cómo iban a ser las próximas horas. Ninguno quiso hablar con la prensa, a excepción de Noelia Vera, y Pablo Iglesias e Irene Montero llegaron con su hija en brazos sin querer hacer declaraciones. La contención ha sido la tónica habitual durante toda una noche en la que no han querido mezclarse con la prensa salvo lo indispensable para hacer comparecencias. Los dirigentes de Podemos han seguido el recuento en la planta baja del Espacio Harley y los periodistas en el piso de arriba.

Una vez conocidos los resultados, la contención ha dado paso al enfado. En Podemos culpan a Pedro Sánchez del auge de Vox. Visiblemente molesto, Pablo Iglesias ha comparecido ante la prensa para asegurar que "para lo que han servido estas elecciones es para reforzar a la derecha y para tener a una extrema derecha de las más poderosas y fuertes de Europa".

Un mensaje directo para Pedro Sánchez al que no ha dejado de lanzar dardos durante toda su comparecencia. "Creo que no miento si digo que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministros y ministras de Unidas Podemos en el gobierno", ha llegado a decir el líder de Podemos que ha afeado al Partido Socialista que quisieran "hundirles" con la repetición electoral. Iglesias ha insistido en que eso no ha sucedido y que aunque hubiesen querido un resultado mejor, están muy satisfechos con el resultado porque creen que a partir de ahora, vuelven a ser una fuerza decisiva.

Mano tendida al PSOE

Sin embargo, y a pesar de todos los reproches, Pablo Iglesias ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición con la base, ha dicho, de los artículos sociales de la Constitución que puedan frenar a Vox. Eso sí, en la formación morada no están dispuestos a ceder y ya avisan al Partido Socialista de que volverán a su posición inicial en la negociación para que cada partido que forme parte de esa coalición esté representado "exclusivamente" en la proporción a los apoyos electorales que ha tenido. Es decir, que no piensan aceptar menos competencias de las que les correspondería por votos obtenidos.

Así las cosas, se abre un escenario incierto para la negociación aunque Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez, al que ha mandado un mensaje de felicitación, "reflexionará" y no tendrá en mente una negociación con Pablo Casado porque "decepcionaría" a muchos de sus votantes. "Lo que antes era una oportunidad histórica, ahora es una necesidad histórica", ha aseverado el líder morado asegurando después que solo la estabilidad parlamentaria podrá frenar al partido de Santiago Abascal.

Sobre el resultado, fuentes de Podemos creen que los temas en los que se ha basado la campaña han beneficiado a Vox. Consideran que Cataluña y la exhumación de Franco, de los que tanto quisieron huir en la formación morada, han terminado siendo claves para el auge definitivo de la formación de Abascal. Les consuela que en Cataluña no han perdido ningún escaño. La marca catalana de Podemos, En Común Podem, se queda con los siete diputados que ya tenía aunque pierde 100.000 votos en la región.

En total, y a falta del recuento definitivo, Unidas Podemos y sus confluencias se dejan en esta elecciones cerca de 700.000 votos. Obtienen siete diputados menos que en abril aunque logran salvar a todos sus dirigentes más significativos. Al principio de la noche temían, sobre todo, por el escaño de Pablo Echenique por Zaragoza y por el de Juan Gómez de Uralde, número un por Álava y por el de Rafa Mayoral, número cinco por Madrid. Todos han conseguido revalidar su escaño.

Sobre el resultado de Más País, Pablo Iglesias tan solo ha pronunciado una frase con la que, sin embargo, ha dicho todo: "Debe ser la noche más difícil de su vida y por eso le mando un abrazo solidario". Algo más ha añadido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha comparecido junto a Iglesias. A su juicio ha quedado demostrado que la fragmentación de la izquierda no solo ha perjudicado a este espectro ideológico sino a todo el país.