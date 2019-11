Separatistas insultan y abuchean a la candidata Inés Arrimadas en su colegio electoral

Como ya es tradicional en jornadas electorales, un grupo de separatistas ha insultado y abucheado a la candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, en su colegio electoral. La dirigente del partido naranja ha declarado ante los medios que quienes le gritan "saben que tienen la protección del gobierno de la Generalidad". "Quieren echarnos de Cataluña y tienen toda la impunidad", ha añadido. "Fascista" y "fuera de Cataluña" han sido el insulto y grito más repetido por los separatistas.

Los separatistas que me increpan incluso hoy y me quieren echar de Cataluña también se lo hacen a todos los ciudadanos que nos votan y a los valientes que hoy me han dado apoyo con alto riesgo de ser señalados. La convivencia ganará al odio y la esperanza al miedo. Todos a votar! pic.twitter.com/IWRhUyy4V4 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 10 de noviembre de 2019

Por otra parte, Gabriel Rufián no ha tenido ningún inconveniente en hacerse una foto con un apoderado de Vox a la entrada de su colegio electoral en Sabadell. Incluso ha colgado la foto en Twitter, pero ante las críticas recibidas por tuiteros separatistas ha decidido pedir disculpas. A partir de ahí han sido otros los tuiteros que le han reprochado que jamás haya pedido perdón por sus fotos con batasunos como Arnaldo Otegi.

"Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho que no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha trinado Rufián.

Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar. pic.twitter.com/jehVqZm0mN — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de noviembre de 2019

Simpatizantes separatistas le han recordado que Vox actuó como acusación particular.

Además, un hombre de setenta años ha entrado armado con una pistola cargada en un colegio electoral de Amposta y ha sido detenido.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) no se han presentado en los colegios, la mayoría con vigilancia de los Mossos d'Esquadra y las policías locales, por lo que se ha podido votar de manera generalizada con normalidad.