Aguado podría presentarse para suceder a Rivera si Arrimadas no da el paso

El proceso de sucesión de Albert Rivera, que este lunes presentaba su dimisión, comienza a moverse subterráneamente. El primer nombre que está en la mente de todo el mundo, dentro y fuera del partido, es el de Inés Arrimadas. Pero hasta que la diputada por Barcelona tome su decisión, o sobre todo si no lo hace, podrían surgir más nombres. Es el caso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien según fuentes de su entorno sopesa presentarse, aunque la decisión no está tomada aún. Si finalmente lo hace o no dependerá de varios factores, pero de uno muy en particular: si Arrimadas da el paso. "Ignacio tiene una prioridad en su agenda, reunirse con Inés, en la confía, para saber cuáles son sus planes y su modelo de partido" comentan las mismas fuentes. Si de esa reunión sale con el convencimiento de que la ex líder de la oposición en Cataluña no quiere suceder a Rivera, él no descarta dar el paso.

Aguado, que dejó un puesto de trabajo en una compañía energética para liderar Ciudadanos en las autonómicas de Madrid de 2015, fue excluido por Rivera de la dirección nacional tras el anterior congreso, celebrado en Coslada en 2017.

En el futuro Congreso extraordinario de Ciudadanos tendrá mucho peso la agrupación de Madrid, la más numerosa de España.