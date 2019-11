El PP no se abstendrá ante Sánchez aunque voces internas ya lo piden

"Nosotros, en ningún caso, podemos hacer a Sánchez presidente". Tras las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, en el Partido Popular descartan la posibilidad de abstenerse para facilitar un Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo han dejado claro este lunes por la mañana tanto el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

En el PP mantienen así ese "no" a Sánchez que Pablo Casado prometió durante la campaña electoral a pesar de que los populares saben que, en los próximos días, se podría dar el caso que algunos de sus barones se mostraran favorables a estudiar una abstención o la posibilidad de plantear una gran coalición. "Casado es el que decide y no está por la labor de facilitar nada. Con Sánchez, ni a la vuelta de la esquina", explican fuentes populares desde Génova.

Entre los que ya han pedido estudiar la abstención, está el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, que ha dicho que "no hay que excluir la abstención" en unas declaraciones públicas tras conocer los resultados electorales. "No excluiría que el PP pueda abstenerse, para facilitar con rapidez un gobierno del PSOE", ha afirmado.

"Sánchez ha perdido el plebiscito"

En el PP mantienen que "son la alternativa" frente a un Sánchez que presentó estas elecciones generales como un "plebiscito" y lo "ha perdido". "No podemos abocar a España a tener un presidente en el que no confían ni sus socios", sentenciaba Egea que añadía que el presidente del Gobierno en funciones "ha perdido tres escaños y debería empezar a pensar que quizá no es el mejor candidato para presentarse y para liderar una nueva etapa para España. Ni a su izquierda ni a su derecha se fían de él".

En esta misma línea se pronunciaba Pablo Montesinos en una entrevista en esRadio en la que destacaba que "el PP se ha levantado, se ha puesto en pie y somos la alternativa", por lo que no veía la posibilidad de un acuerdo con el PSOE de Sánchez: "La abstención con Sánchez no se va a producir porque somos muy distintos y él ya ha elegido a sus socios".

El diputado del PP también criticaba al presidente del Gobierno en funciones por provocar más inestabilidad pidiéndole incluso su marcha."Ha demostrado que se equivocó. Sánchez en agosto durante las negociaciones ya estaba diseñando la estrategia electoral y los españoles han censurado esa actitud. La pelota está en el tejado de Sanchez y debería plantearse marcharse", ha sentenciado.

¿Otro candidato?

Preguntados en el PP por la hipótesis de que el PSOE propusiera otro candidato distinto a Sánchez, los populares creen que los socialistas no pondrán esta opción ni siquiera sobre la mesa. Además apuntan a que en su discurso de este domingo por la noche, Sánchez ya dio buena muestra de que "da un paso a la izquierda".

Y otra de las razones por las que los populares mantienen su "no" a Sánchez es la subida de Vox. "Si te abstienes, le dejas el espacio de la derecha para él", sentencian fuentes desde Génova tras la subida de los Santiago Abascal hasta los 52 representantes en el Congreso.