El candidato a la presidencia del Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha emplazado a PSOE y Unidas Podemos a negociar "desde mañana mismo un gobierno progresista" porque "los números dan", aunque ha criticado a ambas formaciones por la "inmensa irresponsabilidad" de la repetición electoral, a la que atribuye la "grave consecuencia" del crecimiento de Vox por el "desgaste democrático".

"No muchas veces la vida y la historia te da segundas oportunidades y es una obligación moral y política entenderse para conformar un gobierno progresista", ha dicho Errejón en rueda de prensa en Madrid, ofreciendo para ese propósito los tres diputados que su formación ha logrado en toda España en su primera concurrencia en unas generales.

Errejón también ha admitido que esperaba un mejor resultado de su candidatura, formada por antiguos dirigentes de Podemos y ha integrado a formaciones como Equo, Compromís y Chunta Aragonesista. "Hicimos lo correcto y no lo hicimos calculando sino por responsabilidad", ha dicho asegurando que Más País, que ha cosechado más de medio millón de votos en toda España, ha logrado que gente que estaba "harta" se haya acercado a las urnas.

No obstante, el candidato de Más País ha reconocido que sus resultados son "modestos". Y es que, con el escrutinio al 94 por ciento de las elecciones generales, Más País no ha cumplido la expectativa y entraría al Congreso con tres diputados, dos por Madrid -el propio Errejón y Marta Higueras- y uno por la Comunidad Valenciana -Joan Baldoví-, por lo que no conseguiría grupo parlamentario propio, que se obtiene con más de cinco diputados.

El candidato de Más País ha apelado durante su comparecencia directamente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de la repetición electoral. "¿Mereció la pena?", ha preguntado Errejón aludiendo al socialista. "Espero que no haya nadie tan irresponsable para llevarnos a otras elecciones", ha dicho después a los periodistas.

Errejón ha asegurado que todavía no ha hablado con ningún líder político, tampoco con su antiguo compañero de partido Pablo Iglesias, pero se ha mostrado predispuesto a negociar desde este mismo lunes. "Más País ha entrado en el Congreso para ayudar y lo vamos a hacer desde mañana mismo", ha asegurado.