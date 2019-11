El director de 'La Vanguardia' le cuenta a Rufián sus conversaciones con Juan Carlos I y Felipe VI

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, ha pasado por el programa de entrevistas en Youtube del diputado de ERC Gabriel Rufián para hablar, entre otras cosas, de sus conversaciones con los monarcas. Así, Carol le ha contado al dirigente separatista que meses antes de abdicar, Juan Carlos I le dijo que "encerraría" en un despacho a Mariano Rajoy y Artur Mas hasta que encontraran una solución al "problema catalán".

Rufián ha difundido en su cuenta de Twitter el fragmento de la entrevista en el que Carol afirma: "Hay una anécdota que recuerdo de Juan Carlos de Borbón que un día, dos o tres meses después de ser director (de La Vanguardia), me invitó a tomar un café en su despacho de la Zarzuela y, estoy hablando de febrero de 2014, faltaban tres o cuatro meses para abdicar, el sabía, digamos, que había llegado al final de su camino como jefe del Estado o como mínimo era consciente de ello y me dijo una cosa: entiendo que el gran problema que tiene España es Cataluña, pero yo creo que... A mí porque ya no me dejan –no sé si la expresión es exacta pero es aproximada– pero yo, yo si pudiera, yo lo que haría es coger a Mariano Rajoy y a Artur Mas, encerrarlos en este despacho y les diría no vais a salir hasta que no hayáis encontrado una solución viable para solucionar el problema catalán. Y me pareció a lo mejor poco sofisticado pero al final, ¿qué es lo que estaba diciendo? Hay que hablar, hay que sentarse, hay que intentar buscar soluciones, hay que intentar ser imaginativo y yo creo que eso, eso en estos momentos se ha perdido".

Un discurso que le dejó frío

El director del diario de Godó también habla de una supuesta conversación con Felipe VI en la que le habría trasmitido su rechazo al discurso del 3 de octubre en el que el monarca condenó el golpe de Estado separatista. "Le dije tan respetuosamente como supe –asegura Carol– que me había quedado muy frío, que era un discurso muy poco empático; creo que muchos catalanes que no somos independentistas nos quedamos muy fríos, con la sensación de no sentirnos más acompañados. Yo creo que aquel discurso iba dirigido más a las personas que viven fuera de Cataluña que a los ciudadanos de Cataluña y yo creo que faltó empatía. Yo me lo he vuelto a leer, porque sobre este discurso se han dicho muchas más cosas de las que finalmente dice. Formalmente es correcto pero las cosas no tan solo tienen que ser correctas. O sea, al final esto es como el médico. Si tú tienes una enfermedad complicada es bueno que te lo digan, pero tiene que darte el médico el ánimo suficiente como para que tengas ganas de seguir adelante y yo eso lo noté en falta".

El periodista asegura también que la sentencia sobre el golpe de Estado no ayuda a superar la crisis en Cataluña y que esta no se resolverá hasta que no sean liberados los políticos encarcelados.

Preferencias "futbolísticas"

Preguntado por Rufián sobre qué le ilusionaría más, si ver a un jugador del Barça levantando la Champions o la copa del mundo con la selección, Carol afirma que lo primero, aunque concede: "Pero debo decir que me hizo ilusión también ver cómo la selección española ganaba el mundial entre otras cosas porque prácticamente era el equipo del Barça".