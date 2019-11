Terror entre los venezolanos en España: "Nos tranquiliza que el ejército español no es el bolivariano"

Los más de 300.000 venezolanos que viven en España están en su mayoría aterrados. Califican la coalición del nuevo gobierno de desastre para España y de situación catastrófica para la nación que los ha acogido y en la que se encuentran exiliados. El preacuerdo entre PSOE-Podemos ha causado un profundo malestar en la comunidad disidente y huida. No alcanzan a entender cómo es posible que Pablo Iglesias vaya a estar en el gobierno.

"Estuvo al servicio del gobierno dictatorial bolivariano de Hugo Chávez y sigue apoyando al narco Nicolás Maduro. Pablo Iglesias ha apoyado el régimen de psicoterror en Venezuela y ha sido cómplice en España de nuestra ruina, miseria y el encarcelamiento de miles de disidentes, muchos de ellos muertos en las revueltas. Nos sume en una auténtica tristeza a los venezolanos que venimos huyendo de aquel infierno", lamenta con la voz rota Eduardo Gil a este diario, un venezolano huido con residencia en Madrid.

Las redes sociales de los venezolanos se han convertido en un un muro de lamentaciones. Marvey Gomez dejaba dicho: "Me siento destrozada... yo ya he vivido la destrucción de Venezuela y no quiero ver caer a España también. Estoy, amigos, llorando, es la tierra de mis hijos y también muy mía… esto es muy fuerte. Todos los españoles que hicieron la vida en Venezuela hace tantos años han tenido que vivir cómo sus familias se separaban porque los nietos e hijos han venido a España, ¿para esto?... No hay consuelo", expresaba.

Venezolanos residentes en España

Los venezolanos votaron a la derecha

Alberto Isaac Pérez Levy, presidente de la Asociación de Venezolanos en España (VENESPA), conoce de primera mano las reacciones que están teniendo dentro de la comunidad venezolana que reside y trabaja en nuestro país. Nos transmite que aman esta patria "que es la suya también". Relata que el voto venezolano se fue hacia la derecha y se dividió entre Ciudadanos, Vox y PP.

Continúa argumentando que no solo tiene miedo por el devenir de los acontecimientos con el nuevo gobierno, además "sienten una gran decepción ante la desaparición del partido de Albert Rivera y su dimisión, consideran que es un gran pérdida para España frente al comunismo separatista", transmite el economista disidente reclamado por el dictador Maduro.

Pero tal es el pánico que sus compatriotas le han transmitido que Pérez Levy se ve en la obligación de enviar un mensaje de calma, prudencia y tranquilidad frente al desasosiego generalizado.

"Nos salva que el ejército está con España"

"Todos los venezolanos sabemos quién este personaje (refiriéndose a Pablo Iglesias) pero creemos en España. Existen diferencias notorias entre nuestro país y el vuestro, ¡por fortuna! Para empezar, el ejército español no es el bolivariano. Los militares españoles no son comunistas y van a defender la nación. Estamos seguros. Lo mismo pensamos de la Guardia Civil y la Policía, eso tranquiliza muchísimo. Vimos cómo estaban en Cataluña nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", recalca el presidente de la VENESPA.

Pérez Levy también confía en que, a diferencia de Venezuela, "España está dentro de la Unión Europea y Bruselas no puede dejar caer a España". Y agrega, "los contextos políticos son diferentes. En vuestro país hay una monarquía parlamentaria que puede ayudar".

El economista no quiere olvidar que, pese al deterioro que puede sufrir las instituciones por el paso de cuatro años de comunismo en España, "hay democracia". E incide en que "todavía los españoles pueden cambiar y votar en las elecciones próximas".

Inquietud porque recuerda a "lo que pasó"

Pero la psicosis entre los exiliados en España no cesa ni tampoco conforta el que se pueda votar en unos años el cambio de gobierno. Ellos mejor que nadie saben que la situación es comparable a lo que vivieron en su momento con el discurso de Hugo Chávez. "En aquel momento, ningún venezolano pensó que el bipartidismo que teníamos diera paso al populismo comunista y al consecuente hundimiento del país. La gente creyó a Chávez. Todos pensaban como los españoles y se decían '¿comunismo como en la URSS? ¡Eso no puede pasar!'", explica Pérez Levy. Y pasó.

Lo que más desazón causa es lo que denominan los venezolanos como "la morriña de cuando ellos eran felices". La comunidad observa con pasmo a los españoles: "Les está pasando lo mismo. Estamos reviviendo el mismo discurso político que se daba en Venezuela antes de que las instituciones y la democracia cayeran", recuerda el presidente de la VENESPA.

La depresión separatista

Emilio Salvado, técnico de una compañía telefónica en España y venezolano disidente, lleva más de cinco años instalando routers en Madrid. Va de casa en casa y suele hablar con los españoles porque "no entiende el odio y las ganas rupturistas que existen en un país tan maravilloso como el nuestro", afirma a Libertad Digital.

Al igual que sus compatriotas, la llegada de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al Gobierno "le horroriza". El trabajador opina que un comunismo impregnado de separatismo es ya "el colmo". El venezolano nos pregunta: "¿Pero qué les pasa a los españoles? Nosotros os amamos, sois nuestra madre patria. Nos encanta hablar en español y... ¡gracias a Dios que nos conquistasteis vosotros y no los ingleses! Ellos se cargaron a todos los indios en el norte. Entre los latinos no entendemos lo que aquí sucede, es absurdo. El separatismo es deprimente", incide Emiliano.

Pérez Levy en nombre de todos los venezolanos que viven en España quiere que escriba y deje claro que van a unirse a los españoles si la nación se ve amenazada. "Si algo pasara, aquí nos van a encontrar, estaremos de frente y no vamos a dejaros solos a los que creen en la Constitución, la democracia y en la libertad que a nosotros nos fue negada", finaliza contundente.