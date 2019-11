El CDR encarcelado experto en ciberseguridad tenía cuentas en Gibraltar y se financiaba con bitcoins

El miembro de los CDR experto en ciberseguridad y encarcelado en la 'Operación Judas' , Ferrán Jolís, tenía cuentas bancarias en Gibraltar y se financiaba con bitcoins (moneda electrónica). Así se desprende de las intervenciones telefónicas recogidas en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Los 7 miembros de los CDR permanecen en prisión incondicional desde el pasado 26 de septiembre. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenaba su encarcelamiento mientras les investiga por delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos.

El sumario recoge una llamada telefónica al miembro de los CDR, Ferrán Jolís, de Mireia, mujer con la que comenzaba una relación sentimental. Era uno de los expertos en informática del grupo y había impartido charlas a otros miembros de los diferentes CDR de Cataluña en las que conoció a otros de los investigados. Fue el que propuso la creación del denominado ERT (Equipo de Respuesta Táctica), que componían los 7 arrestados. Se desconoce si el resto del grupo al igual que Jolís utilizaba los bitcoins para financiar supuestamente sus actividades delictivas.

Durante la conversación, Ferrán Jolís comenta a Mireia que invierte dinero en bitcoins, una moneda virtual, independiente y descentralizada, que no está controlada por ningún Estado, institución financiera, banco o empresa. Es una moneda intangible y electrónica, que puede ser utilizada como medio de pago igual que el dinero físico.

"Yo te lo monto rápido porque yo donde saco pasta cuando no tengo es de las Bitcoins, compro-vendo compro-vendo compro-vendo y me saco una pasta. De hecho es una cosa a la que me dedico. Mira cuando quiero comprar ahora lo tengo fácil porque tengo un amigo aquí en Sabadell... Cuando tengo que retirar dinero, vendo y hago un traspaso con él, y él me lo pasa en cash (efectivo). Yo hago análisis, yo no trabajo con corazonadas eh, yo cada mes pago 15 dólares para tener acceso a un programa en tiempo real, para ver cuadros de precio, donde están las órdenes y eso", afirma Jolís.

Su pareja sentimental se interesa entonces por el tema diciendo que quería invertir unos 300 euros y éste le replica: "Pues has ido a parar con el puto dios de los bitcoins, ¿de donde te piensas que saco el dinero? Hay semanas que me he sacado mil y pico euros, aunque también he perdido". Mireia le pregunta por "Hacienda y si no hay problemas con eso" y Jolís asegura: "Para estas cosas esta el Plan B, que para estas cosas también me defiendo muy bien, y es tener cuentas en el extranjero".

Después, explica de forma detallada las transferencias internacionales que realiza: "Yo normalmente para comprar bitcoins hago una transferencia a SEPA (transferencias bancarias transfronterizas en euros) una internacional de Estonia y de Estonia se hace el traspaso a San Francisco. Yo tenía mis cuentas en Gibraltar, tenía una visa y cuando necesitaba dinero, sacaba lo que quería en cualquier cajero, cada 500 euros me costaba 5€ de comisión entre la tarjeta y el banco".

Ferrán Jolís prosigue la conversación y se define como "hacktivista": "Por eso estoy yo siempre fuera del sistema, de hecho, vivo fuera del sistema". Después sostiene que estuvo en "una empresa dedicada a la minería de Bitcoins y hacía incluso ponencias en hoteles y se lo contaba a la gente". Mireia le pregunta si es informático y este le responde que "no", que "él está en el lado oscuro, de los que hacemos de malote, un hacker, de los que hacemos 'hacktivismo'. Mi especialidad es recuperar información".

El papel del CDR, Ferrán Jolís

Para la Guardia Civil, el CDR encarcelado Ferrán Jolís formaba parte del 'núcleo ejecutor' del ERT y su rol era una pieza clave en el éxito de la organización, pues permitía garantizar la permanencia de la misma en el tiempo asegurando las comunicaciones. Participó además en la reunión 'in itinere' con la hermana del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont.

Jolis recibió del también encarcelado Xavier Buigas el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior del Parlament, cuya instalación se realizaría en establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wifi públicos y privados.

En su comparecencia en la Audiencia Nacional reconoció la utilización de tarjetas SIM a nombre de terceras personas para así evitar ser objeto de intervenciones telefónicas o que se pudiera desvelar la organización o las acciones de la misma. Jolis creó un protocolo de colores de seguridad: el negro significaba 'reunión con persona clandestina'; el rojo, 'máxima seguridad, no imprimir'; el amarillo, 'sólo grupos CDR, pero no RRSS'; y verde, 'abierto'.