Torra pide a Sánchez recuperar la figura del relator para dialogar "sin condiciones"

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha defendido este domingo volver a dialogar con el Gobierno de Madrid sin condiciones y "de tú a tú, hablando de todo", para lo que ha apostado por "recuperar aquella figura del mediador, del relator, llamémosle como queramos".

En una entrevista que publica este domingo el diario Ara, Quim Torra ha informado de que llamó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el pasado lunes, tras las elecciones, y que no le cogió el teléfono: "Han pasado cinco días, no me ha llamado".

Las condiciones que pondría el presidente catalán para iniciar el diálogo, según ha dicho, son que "no haya condiciones y que el Govern de Cataluña se siente con el Gobierno de España, de tú a tú, hablando de todo". "Y esto -ha añadido- lo hacemos, esta vez sí, con unas condiciones de formalidad, por lo que hemos de recuperar aquella figura del mediador, del relator, llamémosle como queramos, que ha de ayudar a vestir un proceso de negociación serio y creíble".

El presidente de la Generalidad se muestra confiado en que "amigos como Jaume Asens o Gerardo Pisarello (de Catalunya en Comú), que han ido siempre a las manifestaciones en favor de los presos políticos y han estado siempre al lado del derecho de autodeterminación de Cataluña, no renunciarán a sus principios y que, por tanto, ciertamente aquí puede haber un cambio" político en la cuestión catalana.

No votará a Sánchez cambio de nadie

Preguntado por si la investidura de Sánchez dependiera de los votos de su partido y si estaría dispuesto a votar no e ir a unas terceras elecciones, Torra contesta que "es evidente que sí. Nosotros ya votamos no al señor Sánchez y no votaremos nunca a cambio de nada. En absoluto. Ni daremos más cheques en blanco".

Sobre las protestas violentas que se han producido en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés, Torra celebra "que la ciudadanía se haya empoderado y haya salido a la calle masiva y pacíficamente".