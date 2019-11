Zapatero: "Deseaba que se produjera el acuerdo" entre el PSOE y Podemos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que "deseaba" que se produjera el preacuerdo de Gobierno con el que PSOE y Unidas Podemos "han sorprendido esta semana".

"El acuerdo con el que nos han sorprendido esta semana me ha parecido muy bien. Yo deseaba que se produjera", ha asegurado el expresidente del Ejecutivo en una entrevista a la Cadena Ser. Asimismo, ha afirmado que no se molestó cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reveló que fue él el alto dirigente del PSOE que le sugirió que pidiese a Pedro Sánchez las políticas activas de empleo. "Es muy difícil que yo me enfade", ha sentenciado.

Cataluña: "No hay alternativa que no sea el diálogo"

Respecto a la situación en Cataluña, Zapatero ha destacado que está "absolutamente convencido" de que a largo plazo "quienes más apuesten por el diálogo serán los que aproximen una recuperación de la estabilidad y del entendimiento mínimo y la convivencia". En este sentido, ha añadido que cuando uno tiene la convicción de que el diálogo es la única salida "hay que ponerlo en marcha". "No hay una alternativa para la crisis que hemos tenido en Cataluña que no sea el diálogo. Tiene que ser un diálogo abierto y sincero", ha defendido.

Para el exlíder socialista, tiene que ser un diálogo que "no cese, donde cada uno pueda plantear todas las alternativas que hay". "Los independentistas hicieron un viaje a ninguna parte que no tiene retorno, pero la democracia española hace que tengamos que tender el brazo para que vuelvan de ese viaje", ha subrayado.

En este contexto, Zapatero ha pronosticado que "antes o después el diálogo se pondrá en marcha" en Cataluña y ha resaltado que el diálogo "es la esencia de la política". Así, ha señalado que ha hay que dialogar "siempre hasta el último minuto, hasta el último segundo, con el adversario más increíblemente difícil". "Me produce perplejidad, casi alergia, oír determinados discursos actuales que condenan el diálogo, que lo excluyen y que incluso lo consideran un vicio", ha criticado.