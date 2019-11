Arrimadas abre el camino para suceder a Rivera: "Tengo un apoyo absolutamente mayoritario del partido"

Inés Arrimadas está "fuerte", cree que hay que "ser valiente" y habla ya de "cuando me presente a las primarias" dejando claro su camino, que no es otro que el de suceder a Albert Rivera como presidenta de Ciudadanos, tras la dimisión del histórico líder naranja hace justo una semana, como consecuencia de su batacazo electoral el 10-N. "Tengo un apoyo no sé si unánime, porque sería pretencioso, pero sí absolutamente mayoritario. Pero tenemos que cumplir unos plazos, porque este partido es democrático" señalaba, dejando claras sus intenciones de futuro, en su primera entrevista después de las elecciones, este lunes en el programa Espejo Público de Antena 3.

La que, como ella mismo anunciaba, será ya "presidenta portavoz" del grupo de Ciudadanos en el Congreso, reducido a diez diputados, admitía errores de "estrategia" e incluso de comunicación, al no haber sabido, explicaba, convencer a los españoles de las virtudes de su posición para desbloquear la situación política. "No explicamos bien esa solución de desbloqueo, en vez de ser percibidos como un partido que sabe ceder ha sido todo lo contrario" confesaba.

De hecho, lamentaba que muchos españoles hubiesen cambiado su papeleta por las de PP o Vox, dos partidos, decía sin citarlos, "que no han hecho nada" por acabar con el bloqueo institucional que aqueja a España.

Votantes de centro "desorientados"

Arrimadas admitía que la postura de Rivera había podido "desorientar" a los votantes de Ciudadanos, pero al mismo tiempo se felicitaba de que los errores estén, a su juicio, vinculados exclusivamente a factores estratégicos y de comunicación y no, decía, a cuestiones de "principios". "Yo no voy a admitir los mantras de la izquierda, Ciudadanos siempre ha estado en el centro" afirmaba categóricamente.

Por lo demás, cerraba filas con la doctrina riverista de los últimos meses, señalando a Pedro Sánchez como el principal responsable del bloqueo y asegurando que, tras el principio de acuerdo con Pablo Iglesias sellado por el PSOE tras las elecciones, se demuestra que era Podemos su "socio preferente".

En sus primeras palabras como candidata a las primarias, aunque sin anunciarse como tal aún, Arrimadas señalaba la comunicación y la estrategia, dos aspectos de los que, junto a Rivera, eran responsables el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, diputado por Barcelona como Arrimadas, así como el número dos del partido, José Manuel Villegas, y el responsable de finanzas, Carlos Cuadrado.

A las primarias Arrimadas concurrirá con una Ejecutiva que tendrá que elegir en los próximos meses. El Consejo General de Ciudadanos designará el próximo día 30 una gestora, que dirigirá Manuel García Bofill, que será la encargada del partido hasta su quinta Asamblea General, a celebrar no antes del 10 de marzo.