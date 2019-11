El aterrador "plan" de Sánchez e Iglesias: "Están dispuestos a arrasarlo todo"

El Mundo

El Mundo ha tenido acceso al testamento de Franco. Si le interesa, compre el periódico o hágase Premium. Federico Jiménez Losantos se centra en el día de hoy en el gobierno que pretende Sánchez. "Hay tanto preso en el Gobierno populista-ultraizquiersita-separatista- golpista que La Moncloa van a tener que pintarla a rayas. Por esa evidencia de la superpoblación reclusa, Javier Somalo ha dicho que el PSOE de Sánchez es el PRESOE. Y por eso cabe decir que, mientras la derecha contempla el paisaje idiotizado, está a punto de nacer, para enterrar a España, un Gobierno llamado a convertirse en Presidium, como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas". Anson, que ha alabado hasta el baboseo a Pablo Iglesias y otros figuras de Podemos, se muestra ahora muy alarmado. "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están dispuestos a arrasarlo todo. Regresa el Frente Popular". Pues haberlos combatido como han hecho otros en lugar de bailarles el agua. También Raúl del Pozo asusta al miedo. "Vamos a asistir a un hecho insólito: un frente popular apoyado por el supremacismo burgués. No se recuerda un engendro parecido. El nuevo Frankenstein es el resultado de un descomunal ego arrogante, engreído, que ha bloqueado las instituciones después de apoderarse de un partido". Parece atroz, Raúl, aunque creo que tu amigo Monedero no lo ve tan mal.

El País

Prisa se frota las manos. "El juicio de Torra abre camino al adelanto de las catalanas. La inhabilitación del president dejaría en funciones a Aragonés de ERC hasta que haya nuevo Govern". Todo está saliendo a pedir de boca. Almudena Grandes firma una de sus columnas más rabiosamete radicales. "El PP, que gobierna en ayuntamientos y comunidades autónomas con la ultra derecha racista, machista y anticonstitucional se lleva las manos a la cabeza por el pacto de gobierno" del PSOE con comunistas, separatistas, golpistas, racistas supremacistas y anticonstitucionalistas. "Como si la posibilidad e formar Gobierno no emanara directamente de la voluntad de los habitantes". ¿Los votantes de Vox no son habitantes?

ABC

"Temor a a coalición socialcomunista. La inversión extranjera en España se lo piensa". "Los temores que ha levantado el proyecto de coalición con Podemos se ha visto claramente en la temperatura de la Bolsa. Además, interesantes operaciones de fondos extranjeros han quedado en el aire, mientras que socimis y fortunas estudian irse a Portugal ante el temor de nuevas alzas fiscales", dice un editorial Ellos que pueden. El otro editorial dice que aún hay tiempo de rectificar, que ERC aun no ha dicho que sí". Iluso, este Rubido. "Sánchez aún está a tiempo de tender la mano al PP, e incluso a Ciudadanos, y viceversa". Claro, solo que no le da la gana. Es más, la parejita tiene otro "plan" que detalla Isabel San Sebastián. "Primero irán a por las escuelas, después se cebarán en los medios de comunicación que osen criticar sus políticas. A continuación, vendrá una nueva ofensiva contra la soberanía nacional. Lo siguiente será la monarquía y por último la nación". Dios, Isabel, nos has puesto a todos los pelos como escarpias, ¿qué hacer? ¿Salir de España? ¿Tomar las armas? ¿Unirse al enemigo que es lo más práctico?

La Razón

"El 57% apoya una abstención de Casado con condiciones". O sea, casi la mitad del PP prefiere el frente popular. Vaya patriotas de pacotilla. Dice el editorial que "el grave contexto actual requiere de altura de miras y de centrar bien los objetivos. Los encuestados", es decir, Marhuenda, "se inclinan por que el PSOE gobierne en solitario sin el apoyo necesario de los independentistas, lo que obligaría a la abstención del PP, opción que debe mirarse con sentido de Estado y lealtad constitucional". La vía Feijóo.

La Vanguardia

Carmen del Riego ha encontrado a Casado. "El PP duda entre ofrecer un pacto a Sánchez o esperar a que fracase". "La posición de Casado es rechazar el pacto para no dar alas a Vox". A Casado se le está poniendo cara de Rivera.