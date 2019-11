Como si entonaran el "sálvese quien pueda", en el PSOE ya han empezado a buscar responsables políticos más allá de los acusados por la trama de los ERE y el peso pesado tiene nombre propio: Susana Díaz. Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital niegan que esto suponga coste alguno para el Ejecutivo en ciernes de Pedro Sánchez que, recuerdan, fue quien suspendió de militancia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras ser imputados en la macrocausa andaluza.

"No nos afecta", sostienen firmemente en Moncloa en donde creen que el asunto "está amortizado" porque la responsabilidad política y penal recae sobre todos los exdirigentes del partido. Salvo en un caso. El de la actual baronesa socialista a quienes ya miran desde Moncloa y Ferraz con la aspiración de que esto sea la gota que colma el vaso de su mandato.

"Tiene que caer", deslizan fuentes socialistas que recuerdan que "Susana fue la mano derecha de Griñán, fue la niña de Griñán y estaba ahí", y por lo tanto, "no puede aspirar a repetir como candidata" ni mantener su mandato al frente del PSOE andaluz. "Esto le afecta directamente al PSOE de Andalucía que tiene que pasar página". Susana Díaz como cabeza de turco, es la estrategia socialista y por ello hay mutismo absoluto en Moncloa y en Ferraz. Ley del silencio a la espera de que quien se pronuncie sea la secretaria general de los socialistas andaluces. "Que se coma el marrón", sostienen ya desde Madrid quienes han encontrado en esta sentencia de los ERE la excusa perfecta para acabar con Díaz al frente de la federación más numerosa de España .

Algo que se intentó desde la misma noche electoral de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre cuando el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, le instó a dar un paso al frente tras la derrota porque "el éxito del partido debe estar vinculado al resultado de las elecciones". Lo que entonces en Ferraz auguraban que caería "como fruta madura" no ha acabado de caer hasta que ha llegado la sentencia de las manzanas podridas del PSOE andaluz.

Guerra de silencios

Sólo en esa clave puede entenderse el largo silencio que se instaló en el PSOE tras conocerse la sentencia. Un mutismo de Ferraz que esperaba a que fuera el PSOE andaluz de Susana Díaz quien hiciera la primera valoración antes los medios de comunicación. Y esto ocurrió pasadas las 14:30 horas en la sede del partido regional en Sevilla. Mientras Susana Díaz permanecía recluida en su despacho, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, comparecía acompañado por sus lugartenientes socialistas para decir que "lamentamos profundamente que estos hechos se produjeran y así queremos manifestarlo a los ciudadanos andaluces".

Ahora bien, Cornejo estableció claramente un cortafuegos ante la Ejecutiva regional: "no hay ningún sólo político activo que tenga ninguna responsabilidad política en los hechos enjuiciados. Las responsabilidades políticas fueron asumidas hace años con renuncias, dimisiones y abandono de la vida pública".

Ferraz, 2 horas después

Tras un tiempo prudencial de dos horas, la dirección de Ferraz, 70 anunció la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la sede del partido en Madrid. Pasadas las 16:30 horas, el número tres del partido hizo hincapié es que esto "no es un caso del PSOE, no es un caso que afecta al partido, como sí ocurrió con el PP", cuando el partido fue culpado como responsable a título lucrativo. "Esto no afecta ni al actual gobierno ni a la actual directiva socialista", dijo tras reconocer no obstante que "la sentencia no nos puede dejar indiferentes ni al Gobienro ni al partido pese a tratarse de un caso de la última década".