Las recetas de Bustos "si te preocupa Vox"

El Mundo

"Sánchez hurta al PSOE el control sobre los términos del acuerdo". ¿PSOE? ¿Qué PSOE? "Trágala a la militancia", protesta uno de los editoriales. A algunos no les entra en la cabeza que la militancia de Sánchez es Sánchez. No es ningún trágala, están encantados. Mientras, "Casado rehuye el debate sobre el pacto y lleva 11 días sin responder a preguntas". Este chico empieza a oler a cadáver. Rosell se felicita de que el PP "rechazara dar un apoyo incondicional a Sánchez mediante la abstención en su posible investidura. Sería una forma equivocada de entender la responsabilidad de Estado". Si tú lo dices. Rosell cree que lo que tiene que hacer Casado es "ofrecer una alternativa real concreta que disuada al PSOE de cometer un error que pagarían muy caro varias generaciones de españoles". Que sí, que sí, y que se vaya Sánchez y tal y tal. Política ficción. Tadeu va mas allá en proposiciones absurdas. "Casado y Arrimadas harían bien en ofrecer una gran coalición estatal al PSOE; pero también autonómica y municipal, rompiendo con Vox allí donde dependen de Vox". Hay veces que uno duda de si está leyendo periódicos serios. ¿Romperá el PSOE con Podemos allí donde depende de Podemos? ¿Romperá Sánchez con Bildu allí donde depende de Bildu? ¿Romperá el PSC allí donde gobierna con Torra? No, padre. A ver si alguien ofrece una salida con los pies en la tierra, porque con estas tontadas no llegamos a ningún lado. Jorge Bustos da una receta para afrontar a Vox. "Si te preocupa Vox, lo primero que tienes que hacer es respetar a sus votantes. Ahorrarte esa estúpida superioridad moral que solo añade entusiasmo a su militancia". "Si te preocupa Vox, deja de llamar fascistas a sus votantes, porque no lo son en absoluto y porque esa palabra ya solo produce una furiosa vanidad en el emisor y una indiferencia sonriente en el receptor". "Si te preocupa Vox, no te permitas el ridículo de responder al cliché del progre arrogante asestado por el mismo voxero que asume el histérico trazo de sus características". Es que, Bustos, corazón, a la izquierda, que es a quien van dirigidos estos sabios consejos, no les preocupa lo más mínimo Vox. Los necesitan como agua de mayo.

El País

"Torra se muestra desafiante ante el juez y admite desobediencia". Lo previsible. Enrique Gil Calvo, el único columnista que aporta algo hoy en este periódico cada día más canino de análisis, dice que "la legislatura anterior abortó porque Sánchez, Rivera e Iglesias se jugaron todo su capital a la ruleta rusa. Y perdieron". Como castigo, "Sánchez va a tener que soportar de vicepresidente al inefable Iglesias. Y eso solo si consigue que los sediciosos de ERC se dignen a abstenerse". "España se ha convertido ahora mismo en un sistema ingobernable, dado que la única mayoría parlamentaria que se vislumbra le otorga el poder arbitral decisorio a un partido antisistema, partidario de convertir nuestro país en Expaña, cuyo líder acaba de ser condenado por sedición a 13 años. A no ser que Casado y los suyos crean que más vale España roja que rota y accedan gratis a la investidura de Sánchez". Y sin Iglesias en el gobierno. Lo que pudo haber hecho Rivera y no le dio la gana. (Nunca te lo perdonaremos Rivera, nunca).

ABC

"Torra vuelve a reírse del Estado". No se entiende por qué se le da tanta cancha a este payaso. Álvaro Martínez llora sobre el cadáver del PSOE. "El PSOE ha decidido que la S de la sigla ya no aluda al socialismo. Esa S quiere decir ahora sanchista y no hay más que hablar. Por eso los barones andan mas callados que en misa". Esto son lentejas y, si no, ya sabes dónde está la puerta. ¿Y Casado? Pues a Ana I. Sánchez le sorprende que "el gran movimiento estratégico del PP para reducir a Vox sea cruzarse de brazos y esperar a que se desinfle solo". Algo que no tiene pinta que vaya a pasar. "Si el PP no quiere dejar su futuro en manos del azar tiene que asumir que ha llegado la hora de desmontar el discurso de Vox con argumentos. Mientras Abascal tenga el campo abierto, sus tesis seguirán calando igual que lo hicieron las ideas independentistas en Cataluña". Ya. El problema de Casado es que es como un osito de peluche y Abascal se lo come con patatas. "No quiere decir que Casado tenga que batirse en duelo con Abascal pero sí que alguien tiene que hacerlo". ¿Y quién es alguien? Así también doy yo soluciones.

La Razón

"Aznar marca la línea de Génova contra la abstención de Feijoó". Otra vez Aznar, qué pesado es este zombi. Carmen Morodo cuenta que aunque Casado le ha comido la lengua el gato, "el debate está abierto en canal" en Génova. Que Aznar, para jorobar a Feijoó, "rechazó la abstención y salió con el mantra del gobierno de concentración" con Sánchez fuera, menuda tontería. "Aznar quiere presentarse como hombre de Estado pero no propone una solución viable y él lo sabe" como lo sabemos todos. Abel Hernández alerta a Felipe VI de que van a por él. "El nuevo gobierno que se prepara tiene toda la pinta de ser un jaque al Rey (…) El rey está amenazado". Sánchez, "un político ambicioso y errático que acostumbra a cambiar de principios de un día para otro sin inmutarse ni dar explicaciones y que, para agarrarse al poder, es capaz de pactar con los enemigos declarados de la Monarquía y la Constitución". ¿Sí? A ver si tienen narices de convocar un referéndum sobre monarquía o república, venga. Con tipejos como Sánchez o Iglesias en el Gobierno es el momento adecuado. Sugiero que propongan a Zapatero como jefe del Estado.

La Vanguardia

"Torra asume ante el tribunal una condena por desobediencia". Y él tan feliz. "El PSOE prevé un aval abrumador de la militancia a la coalición con UP". ¡Oye!, que yo también lo preveo, ¿dónde hay que apostar? Menuda tomadura de pelo.