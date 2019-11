La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación al expresidente andaluz socialista, José Antonio Griñán, por delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política de los ERE. El también expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, ha sido inhabilitado por un periodo de 9 años por prevaricación.

El tribunal ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y ha absuelto a cuatro acusados por el delito de malversación. El fallo impone al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, una condena de 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, se le imponen 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

La exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión, mientras que el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, ha sido condenado a seis años y dos días de prisión.

La exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación, al igual que el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, y el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras ha sido condenado a 7 años y un día de prisión. El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión.

El ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y absuelto de malversación. Lourdes Medina Varo, también ex secretaria general técnica de Empleo ha sido condenada a 8 años, seis meses y un día de inhabilitación y absuelta por el delito de malversación, por el que se le habían pedido seis años de prisión.

El ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, ha sido condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, mientras que el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete, ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación, quedando absuelto del delito de malversación, por el que se enfrentaba a seis años de cárcel.

Sólo dos absueltos

Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río Muñoz.

Los acusados podrán recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en casación ante el Tribunal Supremo.

Primera de las 187 piezas de la macrocausa

Los expresidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados han conocido este mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que ha sido dictada por el juez Juan Antonio Calle Peña, que ha redactado la voluminosa sentencia, y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se ha conocido este martes.

Más de 855 millones de euros defraudados

La Fiscalía acusaba en el juicio a 21 ex altos cargos del PSOE de defraudar más de 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no han estado presentes en la notificación de la sentencia, que ha sido entregada este martes a las partes por una funcionaria en un pendrive. El fallo ha sido entregado en papel.

El macrojuicio de los ERE quedaba visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras más de un año y 152 sesiones. La causa estaba compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y 7 tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

La sentencia de la pieza política de la causa se produce casi nueve años después de que la juez Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.