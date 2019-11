Casado no facilitará la investidura de Sánchez pero le ofrece "estabilidad" en cuestiones clave para España

Desde Zagreb, Pablo Casado ha roto este miércoles el silencio que mantenía desde hace una semana para explicar que desde el PP no van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y menos tras conocerse la sentencia de los ERE por la que le ha pedido que dé "un paso atrás". Pero como en Génova no ven posible que el presidente del Gobierno en funciones se retire, el líder de los populares se ha mostrado dispuesto a "garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las cuestiones fundamentales" que afecten a los españoles.

"El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España", ha sentenciado, "pero sí que sigue con la puerta abierta para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las cuestiones fundamentales que los españoles reclaman a sus representantes políticos", ha añadido el líder popular. "Hay que diferenciar entre investidura y gobernabilidad", ha insistido.

Este anuncio, según Casado, se traduce en que desde el PP "estarán a la altura" y ofrecerán a Sánchez llegar a acuerdos en pactos de Estado, para los Presupuestos Generales del Estado o para una posible aplicación del 155 en Cataluña. Todo ello, siempre que el líder del PSOE no cuente con aquellos que se sitúan fuera de la Constitución: "El PP sigue siendo el partido con el que se puede pactar cuestiones esenciales para que no dependan ni de la agenda independentista ni populista de la extrema izquierda".

La sentencia de los ERE

Casado ha comparecido ante los medios en Zagreb (Croacia) donde el PP Europeo celebra un congreso para renovar su cúpula. Desde allí, el líder del PP también ha pedido a Sánchez "explicaciones" tras conocerse este martes la sentencia de los ERE. "Que asuma su responsabilidad con el mismo baremo que tenía con otras formaciones políticas" como la suya cuando el PSOE puso en marcha la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Casado también ha cuestionado que la sentencia de los ERE no se conociera antes de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. "¿Por qué no se ha conocido antes de que los españoles fueran a votar?", se ha preguntado durante su comparecencia en la que ha añadido que se trata de "una responsabilidad" que hay que dilucidar. "Me gustaría saber por qué esta sentencia ha sido atrasada ya que hubiera tenido un efecto definitorio para el resultado electoral para el PSOE", ha sentenciado Casado.

No participarán de "cordones sanitarios" contra Vox

Durante esta rueda de prensa en Zagreb, el líder del Partido Popular también ha aclarado que en el Congreso su formación no "participará de cordones sanitarios contra partidos constitucionalistas" como Vox para la conformación de órganos como la Mesa de la Cámara Baja.

Casado ha explicado que con los "no podrán negociar nada" será con los partidos que estén "en la inconstitucionalidad" y fuera de la Legalidad.