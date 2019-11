Gastar dinero público en putas y cocaína era para ayudar al pueblo, según la izquierda mediática

El Mundo

"El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia". Dice el editorial que "parece muy probable que la publicación de esta sentencia cuando estaba prevista, en plena campaña, habría podido provocar un vuelco electoral", o no. "En todo caso, Sánchez justificó la moción de censura" en la sentencia Gürtel. "Ahora que sobre su partido ha caído la condena de corrupción más dura de la democracia, él ha perdido la credibilidad como exponente de la regeneración". Preocupado está Sánchez por la credibilidad. Federico Jiménez Losantos eleva la sentencia al "mayor atraco político de Europa", "hijo de la impunidad de los ladrones. Y seguramente esa impunidad se debe a que a la izquierda política nunca le ha faltado el beso, al contado o a plazos, de la izquierda mediática y cultural. Y a que la derecha ha asumido como inapelable esa superioridad moral de la izquierda". Santiago González se muestra comprensivo. Oye, que son "chorizos progresistas", tienen el "atenuante del altruismo". "El gasto en putas y cocaína era para el bienestar del pueblo". La paradoja es que, según relata Marisa Cruz, la sentencia podría favorecer a Sánchez. "Sánchez corta las últimas amarras. En el viejo PSOE muchos creen que utilizará esta sentencia para acallar cualquier discrepancia". "Ya veo a medio PSOE, lloraba amargamente anoche una voz crítica, alegrándose de esto porque a ver quién de los viejos va a tener ahora huevos de criticar a Sánchez". Hombre, tampoco los tenían antes. Raúl del Pozo demuestra una conmovedora candidez. "Ahora tiemblan las alianzas para un Gobierno no nacido". Raúl, que ya pintamos canas. Aquí la única que tiembla es Susana Díaz porque Sánchez la va a pasar a cuchillo. Y eso que fue ella quién le puso al frente del PSOE.

El País

"El fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz". "Mazazo judicial al antiguo PSOE andaluz". Antiguo y andaluz, que quede claro. Repulsivo. Según el editorial, el robo a manos llenas era en realidad un acto de caridad. "Desviación ilegal de fondos de la Junta Andaluza para las empresas en crisis hacia otros destinos o creando un sistema heterodoxo de agilización de pagos que vulneraba el procedimiento establecido y esquivaba los controles económicos y de la Intervención". Vamos, irregularidades administrativas por las prisas para auxiliar al pueblo, tócate. "Ciertamente, no es lo mismo malversar enriqueciéndose personalmente o beneficiando al propio partido al que pertenece el reo que dilapidar sin control el dinero del contribuyente". Que está feo, pero "cada forma de corrupción es diferente". "Conviene recordar que a los dirigentes condenados no se les condena por llevarse dinero público a sus bolsillos ni por afianzar a su apartido". Ole ahí, como el caballo de Espartero. El portavoz de Pedro Sánchez debería haber tenido la decencia de hacer hoy lo que hace todos los días, ahorrarse el editorial y evitarnos el bochorno. Pero la cosa no acaba ahí. Dice Luis Barbero, por ejemplo, que era "una forma de gobernar para conseguir la paz social en una comunidad azotada por el paro". Eva Saiz, que Chaves "impulsó el sistema de ayudas de los ERE para reducir los efectos de la crisis", que era "el artífice de la paz social". Y como guinda, Anabel Díez nos cuenta que Chaves y Griñán "abandonaron sus escaños en julio de 2016 una vez que fueron procesados" de motu propio, por las buenas. "Si ellos no hubieran dado el paso les habrían obligado". Sí, Ciudadanos, que lo puso como condición para negociar con Susana Díaz.

ABC

"Condenados por malversar 680 millones de dinero público". El periódico se lamenta de que "el reproche público no será" igual que si el escándalo fuera del PP porque "el control del sistema mediático español corresponde a la izquierda, más hábil e inteligente en esto que la derecha". "Si otro partido, como el PP, incurre en conductas corruptas, bien merece una moción de censura. En cambio, si es el PSOE, lo hace por la causa del progresismo, comprometido con los derechos de los desempleados". "Acorde con el rasero del PSOE, la sentencia debería inhabilitar a Sánchez para gobernar". Ramón Pérez Maura pone negro sobre blanco la diferencia de trato en la telepsoe. "En La Sexta el asunto no monopolizaba la atención de Al Rojo Vivo y era conveniente compartir el tiempo con las perspectivas económicas de España". Cuando vimos a Ferreras pasar del tema en media hora para dar paso a Calviño intentando atenuar el miedo que da Podemos a la UE algunos casi nos caemos de la silla. ¡No puede ser, no puede ser, 'más periodismo' no se puede reír así de la peña!" Pues ya te digo que pudo.

La Razón

"PSOE: condena récord por corrupción". Suponemos que récord no lo dirá por el tiempo que ha tardado. "Sánchez no ve en riesgo su investidura y usará a Díaz de cortafuegos", como ya dijo ayer Ketty Garat en Libertad Digital. Matar a la madre política, el niño de Susana, la que le puso donde está. Ay, Susana, ¿pero qué hiciste? Marhuenda dice que él no va a caer "en lo mismo que criticamos" y que no va a emplear el doble rasero. "El caso andaluz pertenece a una época, e incluso a un lugar que ya no son los mismos". Además, los condenados "ya se habían visto obligados a renunciar a todos sus cargos públicas y fueron expulsados del partido", pelillos a la mar. "Políticamente el PSOE sufrió el rechazo de la mayoría de la sociedad andaluza y perdió el poder", así que ya ha pagado por sus pecados. "Quizás, si la publicación de la sentencia no hubiera sufrido los inexplicable aplazamientos, hasta cuatro el último año para que no coincidiera con la repetición de las elecciones, el conjunto de la sociedad hubiera tenido en su mano otros elementos de juicio a la hora del voto". Pero, a lo hecho pecho, "no vamos a caer en la bajeza de tildar de corrupto a todo un partido, sea cual sea su ideología, porque no sería cierto". Ay, Marhuenda, me vas a hacer llorar, qué gran corazón. Cuando vayas en ca Ferreras te va a dar un achuchón. Si toca el tema, claro.