Álvarez de Toledo: "La abstención no es patriotismo, es masoquismo"

Cayetana Álvarez de Toledo ha subrayado en una entrevista en Es la mañana de Federico el "momento grave" que vive España. Ha recordado que ya predijo en este mismo programa antes de las elecciones que "Sánchez estaba tramando una nueva traición a la nación con ERC, y así se ha demostrado. Me parecía esencial y patriótico reagrupar el voto en torno al PP, y lamentablemente no ha ocurrido. Eso es un drama real".

Para Cayetana la situación es endiablada. Tanto "Vox como los partidos independentistas son puntos ciegos en el hemiciclo porque no permiten forjar hegemonías", sentencia. Por lo que sólo ve tres opciones: "Un gobierno de sedición (PSOE-Podemos-ERC), un gobierno de concentración PP-PSOE-Cs o terceras elecciones". "Si me preguntan cuál prefiero yo, la segunda. Si me preguntan si es posible, diría que es altamente improbable". Por dos razones. "Porque Sánchez es Sánchez y el PP es el PP". "Porque Sánchez es un hombre sin escrúpulos que pactaría con ERC y el PP está comprometido con la Constitución y la Transición".

En opinión de la portavoz del PP "sólo sería posible con condiciones tajantes, como la ruptura del PSOE con los nacionalismos y los independentistas" en muchas partes de España. Pero "el proyecto de Sánchez es la plurinacionalidad, la derrota de la nación española".

Así las cosas, Cayetana apoya sin fisuras la negativa de Casado a la abstención. "La abstención no es patriotismo, es masoquismo. Sería entregar los votos a Sánchez para que los ponga al servicio de ERC. Sólo un gobierno con Casado" daría estabilidad a España. "El objetivo prioritario es la reconstrucción del constitucionalismo". En cuanto a la decisión final de Casado, Álvarez de Toledo tiene una confianza total. "Está valorando todas las opciones y va a acertar en lo que haga" pese a las presiones que está sufriendo.

La diputada del PP por Barcelona cree que "a Rivera lo que le costó fue no haber cumplido el mandato fundacional de su partido" y el "no haber pactado con Sánchez, no haber sido un partido útil".

Reagrupar el constitucionalismo sin Vox

La portavoz popular también ha hecho un llamamiento a "una reagrupación" en el espacio político que comparten PP y Ciudadanos, en especial en Cataluña y el País Vasco. Álvarez de Toledo ha afirmado que "estas cosas hay que hacerlas con enorme generosidad" y que "el objetivo prioritario es la reconstrucción del constitucionalismo".

Sin embargo esa reagrupación del constitucionalismo es "con PP y con Cs" porque "Vox va a evolucionar hacia fórmulas lepenistas". Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que "Vox tiene los elementos" del partido de Le Pen y que "han empezado a apelar al discurso fácil hacia el sector obrero". "Si tú eres liberal defiendes fórmulas liberales, y ahora están haciendo un discurso clásico lepenista", ha apuntado.

Sánchez, anclado en el pacto del Tinell

La diputada del PP por Barcelona ha hablado también de la cercanía entre Pedro Sánchez y ERC y los problemas que tendrá el partido catalán si acaba pactando un gobierno del PSOE. Álvarez de Toledo ha llamado a este pacto "gobierno de sedición" y ha recordado que en el debate Sánchez "no descartó" pactar con ellos.

El problema para ERC es que "si Torra es inhabilitado" y "si Puigdemont consigue la inmunidad europea con la que podría volver a España para hacer campaña en Cataluña" lleva a una "feroz competencia entre ERC y JxC" en unas futuras elecciones autonómicas en Cataluña. Cree que el que ceda y acabe pactando con Sánchez "será castigado por los más radicales" por lo que dificulta el apoyo de ERC.

Para la portavoz del PP "el problema para España tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez" porque el presidente del Gobierno en funciones "es un hombre sin escrúpulos que sigue anclado en el pacto del Tinell".

Cayetana Álvarez de Toledo también ha hablado de la situación del PP en Cataluña en que "pasó de la práctica extinción" a "ser el eje de la reconstrucción del constitucionalismo". Y ha contado que en el momento en el que "el catalanismo ha fracasado" y que "se ha quitado la triple máscara" estamos "en un momento crucial".