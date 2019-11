¿Se cuece una nueva traición de Pedro a Pablo?

El Mundo

"ERC blinda con una consulta a las bases su chantaje a Sánchez". Debajo, una foto de Sánchez que parece decir a mi plin, tú sabrás lo que haces. Yo no jugaría con un tipo tan peligroso como Sánchez. Los columnistas tiran más por los ERE, otro día hablaremos del Gobierno. Arcadi Espada aún conserva la capacidad de sorprenderse con el periódico del régimen sociata. "El País es un eficaz mecanismo de intoxicación" socialista. Ha sido el agente nuclear de la intoxicación. Hoy es un triste espectro de sí mismo, pero atender a sus ínfimos editoriales sigue teniendo utilidad". Sí, para echarse una risas. Al menos antes tenía clase. Ahora es un burdo panfleto al servicio del PSOE. David Gistau alucina con el cinismo de Iglesias. "Cuando roba el PP, roba el PP, cuando roba el PSOE, roba el bipartidismo, o sea, también el PP". Bah, no desesperes, seguro que el jefe podemita echa farlopa y billetes p'asar una vaca en el escaño de Sánchez como hizo con la cal viva. Y a David Jiménez Torres no le cabe en la sesera que el PSOE pretenda que el robo del PSOE no es del PSOE. "Los dirigentes condenados esta semana no habían logrado nada de no operar bajo el paraguas socialista (…) Y Sánchez lograría más bien poco si las siglas del PSOE no mantuvieran intacta su capacidad de prescripción". Es más, juraría que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones con las siglas del PSOE, pero lo mismo me equivoco.

El País

"ERC supedita su apoyo a Sánchez en una mesa de negociación". No queda ni rastro de los ERE en la portada. A cambio vende que han detectado espías rusos en Cataluña. Muy interesante. En páginas interiores, le lanza el marrón a Susana Díaz, la madrina de Pedro Sánchez. "La sentencia de los ERE da alas a los defensores de renovar el PSOE andaluz". Un día más, este panfleto propagandista de Sánchez no vale ni para envolver el bocadillo, porque para eso hay que comprarlo y pagar 1,70 euros. Mejor papel Albal. El ultra Josep Ramoneda nos lanza una soflama contra Vox. "En este tiempos hemos visto crecer la ultraderecha. Sorprende la timidez con la que se ha reaccionado contra ella". "Vox ha sido normalizado a gran velocidad por la derecha española", dice este radical. La izquierda no solo ha normalizado a la ultraizquierda bolivariana de Podemos, sino que está a punto de meterlos en Moncloa. Mientras, Ramoneda se dedica a blanquear al partido de los golpistas. Si ERC "se resiste a explorar una nueva etapa, la democracia está en peligro". La democracia está en peligro con periódicos como éste.

ABC

"La Junta ve difícil recuperar los millones sustraídos por la trama del PSOE". Jesús Lillo comenta la buena nueva de la reaparición de Casado: no estaba muerto, estaba de parranda. Claro que la parranda nos ha devuelto a un Casado envuelto en tal nebulosa que ni aparece en las portadas. "El presidente del PP se ofreció a mirar hacia otro lado mientras Sánchez se reencuentra y reagrupa con lo socios que apoyaron su moción de censura, un mero trámite parlamentario para el PP, decidido a permitir que el presidente del gobierno sume los votos para llegar a la Moncloa y, una vez allí, ponerse a cerrar con el PP los pactos de Estado. Así de sencillo", ele mi niño. Algo así como que Sánchez sea presidente con comunistas y separatistas pero gobierne con el PP. ¿A Casado se le ha ido la pinza? Claro, que según Antonio Garriguez Walker, se están sacando las cosas de madre y todos, incluido ABC se comportan como damiselas histéricas con el pacto PSOE-Cs-Bildu-ERC… "La inquietud que ha generado la primera coalición electoral entre PSOE y Podemos no está justificada en modo alguno. España está sana y viva y dispuesta". Pues vaya, y yo que estaba a punto de exiliarme. Vamos, que ABC ha estado mintiendo a sus lectores. Es más, María Jesús Pérez sigue hoy con el engaño masivo. "Sánchez dormirá supertranquilo con Podemos en el Gobierno, pero los empresarios están que no pegan ojo desde que decidieron hacer pandilla ambas agrupaciones". El propio periódico de Vocento queda en entredicho. "Bruselas no se fía de Pedro Sánchez". Pues según Garrigues, Bruselas duerme a pierna suelta.

La Razón

El periódico de Planeta da la sorpresa. "Sánchez explora ya la vía PP-Cs para la investidura". Basa esta afirmación en que "Calvo ya ha hablado con Arrimadas". Marhuenda, al que próximamente habrá que beatificar, dice que "entendemos" que la coalición con Podemos e indepes "no sea el plan que más le gusta al candidato socialista". Marhu, ¿qué te pasa últimamente?, nos estás preocupando. No es que no le guste, a él le da igual con tal de permanecer en Moncloa, lo que pasa es que tiene demasiados riesgos para un tipo al que solo le importa su piel. "Parece que desde La Moncloa se quiere retomar el diálogo con la oposición". Cs puede ser útil "si Sánchez decide cambiar de estrategia y gobernar, aunque sea en solitario y con apoyos externos". Me parto, si Sánchez le hace la cobra a Iglesias le pongo un póster en mi habitación.

La Vanguardia

Y cuando el río suena, agua lleva. Pilar Rahola tiene la mosca detrás de la oreja. "¿Y si la foto y el abrazo fueran un espejismo para distraer a los despistados? Mientras se nos entretiene con Pedro y Pablo puede que otros zapadores ya han cavado un túnel que va de Ferraz a Génova", porque por lo que estamos viendo "esa foto de Pedro y Pablo cada vez está más chamuscada". Claro que Rahola no cree que sea cosa de Sánchez. "No creo que veamos a Pablo de vicepresidente, y tal como van los tiros, puede que tampoco veamos a Pedro de presidente". Tranquila, mujer, lo de Pablo no te digo yo que no, lo de Pedro ya te digo yo que no, menudo es el tío. El caso es que Enric Juliana, gran muñidor del gobierno PSOE-Podemos-ERC en España y Cataluña tampoco las tiene todas consigo. Cacarea a Iglesias con que la sentencia de los ERE "estimula la animadversión al bipartidismo, convierte la concentración nacional en un ejercicio de riesgo, advierte al PSOE de que podría sucumbir en una terceras elecciones, y perfila la coalición de izquierdas como una fórmula medio posible, si es que sale…". Uhhh, qué poco convencimiento. Como al final no salga me pongo otro póster con la cara de imbécil que se le va a quedar a Pablo Iglesias.