El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá tal y como pide el PP para dar explicaciones sobre el caso de los ERE de Andalucía. Así lo expresan en privado fuentes del Ejecutivo y así lo ha insinuado veladamente la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al ser preguntada por Libertad Digital por el silencio del primer presidente que accedió al poder gracias a una moción de censura motivado en el caso de corrupción de otro partido político.

"El caso de los ERE no afecta a este Gobierno y mucho menos al presidente del Gobierno en funciones, de ninguna de las maneras le concierne", respondió tajante Celaá para añadir que "No nos es indiferente, nos duele pero no afecta ni al Gobierno ni al partido como tal porque ni una sola vez sale implicado".

Nada más quiso añadir sobre las nulas explicaciones del presidente y líder del PSOE. Tan sólo se limitó a mandar un aviso a navegantes a la lideresa andaluza, Susana Díaz, al ser preguntada por su futuro: "La regeneración concierne a todos los que estamos en política activa".

Previamente, Celaá inició su comparecencia con el habitual ‘enmarque semanal’ en el que calificó la sentencia de los ERES como "una sentencia dolorosa que no nos deja indiferentes. Para aquellos que hemos comprobado la larga trayectoria de vida publica de algunos de los afectados", como si no se tratara de un escándalo de corrupción política.

Tras esa declaración de principios añadió la idea subordinada de que "en la vida pública no puede haber amparo alguno para ninguna irregularidad", y ésa es la máxima asume "el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez" a quien sí citó la misma portavoz gubernamental al hablar de la sentencia que, según sus palabras, no les afecta. Defendió su código ético del que dijo : "la democracia depende principalmente de la actitud ética de alguno de nosotros. Nadie va a encontrar un punto de partida mas elocuente".

Mesa de diálogo

Sobre las negociaciones para formar Gobierno, la ministra portavoz dejó clara su voluntad de permanecer al margen porque "debemos reiterar que las negociaciones para la investidura corresponden a los partidos políticos" en base al "primer paso" del pacto PSOE/Podemos del que dijo tener "esperanza en que prospere" para "vertebrar e impulsar este Gobierno de progreso como única alternativa posible".

Ni una palabra de la mesa de partidos políticos que el Ejecutivo podría aceptar la semana que viene para que ERC se avenga a abstenerse en la investidura. Mesa de partidos. "El Gobierno no lo ha estudiado", se limitó a decir Celaá que rechazó la posibilidad de posponer la investidura para después de las Navidades: "El Gobierno se mantiene en la necesidad y determinacion de poder tener un Gobierno cuanto antes".