"El trompazo de Susana en la casa de masajes Ferreras Rocher"

El Mundo

"Iglesias garantiza a ERC que Sánchez será 'plurinacional'". Y yo que pensaba que la única nacionalidad de Sánchez era la que pone en su pasaporte, o sea, la española. Rosell está indignado con Susana Díaz, que "balbucea un perdón hipócrita" por los ERE porque es "complicado desmarcarse sin caer en el bochorno". Lo más bochornoso fue su relatito de tonadillera. Mi tierra, ay mi tierra, lo que me duele mi tierra, mi tierra es lo más grande, como si Andalucía fuera de su propiedad. Parecía más Rocío Jurado cantando una copla que una responsable política dando explicaciones por un caso de corrupción. Y Ferreras, ni pío.

Claro que, como dice Federico Jiménez Losantos "los mayordomos mediáticos de la progrez, con El País, la SER y La Sexta a la cabeza, compiten en quitar hierro y euros al asunto. Lo malo es que en la casa de masajes Ferreras Rocher le han tendido una alfombra a Susana Díaz, ha tropezado y se ha pegado un trompazo. No es que Trescapas le haya puesto la zancadilla al servicio de Sánchez, sino que ella, tras 48 horas de silencio, dizque para leerse entera la sentencia, ha repetido lo mismo que la vieja guardia del PSOE: que los condenados no se han llevado un euro y que no aparecen las siglas del PSOE cuando salen siete veces". Mi tieeeerra, Federico, no digas eso que me duele mi tieeeerra, que mi tierra er lo mar grande, Federico, no me toques mi tieeerra.

El País

"La inteligencia occidental seguía los pasos del espía ruso detectado en Cataluña". Éramos pocos y aparece Bond, James Bond. Bueno Serguèyev, se llama nuestra Mata Hari a la catalana, Denís Serguèyev.

Hoy vuelve a la actualidad Pablo Iglesias tras varios días calladito. Dice El País que "Iglesias se abre a aceptar la mesa de negociación que exige ERC". Que el marquesito no puede esperar a que le nombren vicepresidente para ejercer, no ya de vice, que le queda pequeño, sino del propio presidente. Pedro y Pablo, tanto monta, monta tanto. Mira que Sánchez le dijo que cerrara el pico, que las negociaciones con ERC las llevaba el PSOE. Pues nada oye, este tío no se calla ni debajo del agua. No le arriendo las ganancias a Pedro con Pablo de número dos.

ABC

"Puigdemont jubila a Torra para imponer de heredera a Borrás". Pues vale, qué más da un valido que una valida. Ignacio Camacho dice que "si Pedro Sánchez llegó a pensar en algún momento que la investidura le iba a salir gratis ya puede ir despertándose de este sueño". La oferta de ERC de julio ha caducado y ahora ha subido el precio una barbaridad. Exigen "contrapartidas políticas". Se las dará, qué duda cabe, no le queda otra, pero "una legislatura que depende de ellos acabará convirtiéndose en un infierno". Pablo tocando las narices todo el día por un lado, los indepes amenazando a todas horas por el otro. Dormir, dormirá como un bebé, pero se va a gastar un pastón en Ibuprofeno.

La Razón

"Iglesias ofrece a ERC una España plurinacional si gobierna Sánchez". Lo dicho, el presidente será Iglesias. Montará a Pedro en el Falcon para mantenerle entretenido mientras aquí manda él.

Ahora La Razón da consejitos paternalistas a Ciudadanos, a quien ha combatido con fiereza. Es más, le hace de padrino de Ignacio Aguado. "Cs ha dejado huella en la sociedad y, sobre todo, ha abierto un espacio político natural que hay que llenar. Diez diputados es una escasa representación, pero tiene la oportunidad de hacerla valer en un momento tan complicado como el actual (…) Ahora tendría la oportunidad de sumar sus votos para que los socialistas gobernaran en solitario, pero ya es solo una hipótesis improbable si el PP no se abstiene y, sobre todo, Sánchez no la contempla". Pero vamos a ver, Marhuenda. ¿No decíais ayer que Sánchez estaba explorando la vía Cs-PP? ¿Podrías dar una pista de cuándo estás informando y cuándo intoxicando? O lo mismo es que siempre está intoxicando.

Lo de Aguado es inenarrable. Dice el editorial que "Ignacio Aguado debe figurar en primera fila" en el nuevo Ciudadanos. Órdenes de Marhuenda. Antonio Martín Beaumont dice que "el vicepresidente de la comunidad de Madrid es el barón que más poder e influencia acumula y el que mayores éxitos ha cosechado en las últimas citas electorales. Ahora mismo Aguado es el político regional de Ciudadanos con mayor grado de conocimiento y valoración entre los simpatizantes del partido". ¿Ignacio Aguado? No caigo, oye. ¿Vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Espera que bajo al bar a ver si alguien me puede decir cómo se llama. "Los dirigentes más influyentes de Ciudadanos, incluidos los más próximos a Arrimadas, dan por hecho que el vicepresidente madrileño está llamado a jugar un papel decisivo en el nuevo equipo que salga. El ticket Arrimadas-Aguado es una buena tarjeta de presentación para arrancar la compleja remontada". Caramba, Aguado, te ha debido costar un riñón esta página de publicidad. ¿La has pagado tú o el partido? Y ya, como guinda, nos dice Beaumont que nuestro Churchill local "sopesó dar el paso para presidir la formación, pero una conversación con Arrimadas le hizo reflexionar. Sus altas responsabilidades institucionales en Madrid son incompatibles con un liderazgo que va a reclamar a quien lo ocupe dedicación exclusiva". Y en un inmenso sacrificio por Madrid, decidió dejar que Arrimadas fuera presidenta, siempre bajo su supervisión, por supuesto. Oye, Beaumont, ¿nos tomas por idiotas?

La Vanguardia

"La Moncloa ve viable la mesa de diálogo de ERC". Es un detalle de Godó que le dé el protagonismo a Sánchez en lugar de a Iglesias. Y lleva una encuesta de lo más reveladora. "Un 54% de los españoles aceptaría el resultado de un referéndum pactado". Preparando el terreno para el referéndum pactado.

Y para que tomemos nota, cuenta el periódico en Internet que "un pequeño pueblo italiano reivindica su independencia como principado". Y no, no es el de Marco.