Consulta del PSOE a los militantes que no consulta sobre lo fundamental: la negociación secreta con Esquerra Republicana de Cataluña que, no en vano, comenzará justo después de que se haya pronunciado la militancia, no sólo del PSOE sino también de Podemos y ERC. La dirección del PSOE de Pedro Sánchez oculta deliberadamente su negociación con ERC que comenzará la semana que viene y sólo pregunta: "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de Coalición?".

Un ocultismo que priva al militante de opinar sobre la llave de ese acuerdo progresista, del que ha hecho gala el Presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, tras votar este sábado en su agrupación de Pozuelo en Madrid. El líder socialista ha votado pasadas las 11 de la mañana. Tras introducir su papeleta del sí a un acuerdo con Podemos , ha dicho "buenos días" a la prensa y se ha marchado sin hacer siquiera un llamamiento al voto De la militancia que ha hecho posteriormente en Twitter.

Acabo de votar en mi agrupación. He votado para que España tenga un Gobierno estable y progresista, para ganar el futuro y seguir construyendo un país que no deje a nadie atrás.

Hoy, la militancia del @PSOE decide. #ParticipaPSOE pic.twitter.com/kiC8lrGq36 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2019

Evitaba hacer declaraciones tras tres días de silencio sobre los EREs de Andalucía y tras conocer a última hora de este viernes que la semana que viene se conformará una mesa de negociación con ERC en la que podria estar integrado el arquitecto del 1de octubre, Josep María Jové, la mano derecha de Oriol Junqueras, imputado por la famosa ‘Moleskine’ con la hoja de ruta del proceso catalán.

Una negociacion con los republicanos sobre la que no se pregunta a los militantes en esta consulta y que comenzará previsiblemente el miércoles trasladando desde el PSOE una "oferta política" a Esquerra con la oferta de una mesa de diálogo político sobre Cataluña. Mesa en la que también estarán los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y que se podría inaugurar al día siguiente, el mismo jueves por la mañana.