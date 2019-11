El PP cree que Sánchez podría lograr el sí de Cs dejando fuera del Gobierno a Podemos: "Como hicimos con Vox"

En el Partido Popular mantienen su particular "no es no" a Pedro Sánchez. Pablo Casado tiene claro que su formación no facilitará de ninguna manera la investidura del presidente del Gobierno en funciones. Pero en las últimas horas fuentes del PP plantean otra posible vía a los socialistas: lograr el sí de Cs dejando fuera del Gobierno a Podemos. Una vía en la que los populares no tomarían partido pero tampoco los separatistas.

Desde Génova explican que Sánchez tiene esa fórmula alternativa pero no es nada fácil ya que tendría que mantener el sí de Podemos dejándoles fuera del Gobierno. Que los de Pablo Iglesias se quedasen fuera del Ejecutivo facilitaría, según el PP, el voto afirmativo de Ciudadanos evitando así "la deriva" separatista.

La fórmula "alternativa" que propone el PP

"Sánchez debería hacer con Podemos lo mismo que nosotros hicimos con Vox: conseguir que los de Pablo Iglesias no entren en el Gobierno facilitando así el voto de Cs", explican desde el PP que recuerdan que los de Santiago Abascal "querían formar parte del Gobierno de Madrid pero no entraron tras la negociación", lo que les permitió entenderse con los naranjas.

Apartando a los morados del Ejecutivo pero manteniendo su apoyo a la investidura, el PP cree que Sánchez podría llegar a conseguir el "sí" de Ciudadanos y también de partidos como Navarra Suma o Coalición Canaria.

Eso sí, con la suma del voto a favor de PSOE, Cs, Podemos y partidos pequeños como Más País, Coalición Canaria, Navarra Suma, el BNG, el PRC y Teruel Existe se conseguirían 175 escaños, por lo que los socialistas aún necesitarían la abstención en segunda vuelta de un partido como el PNV.

Con esta fórmula que proponen desde el PP, "Sánchez sacaría adelante la investidura". Después de ese momento, los de Casado sí que se ofrecen, tal y como el líder del PP anunció el pasado miércoles de Zagreb, a llegar a acuerdos que den "estabilidad" a la legislatura, por ejemplo, con pactos de Estado en los que no participen los separatistas o ayudando a aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Tratar de evitar la presión

Una vía casi imposible que el PP pone encima de la mesa para tratar de evitar la presión que en las últimas horas ha recaído sobre ellos. "Es de broma que la responsabilidad esté sobre nosotros", aseguran estas mismas fuentes. "El peligro público es Sánchez. Alguien debería pedirle explicaciones públicas a este señor. Es indignante lo que hace. No ha dado ni una explicación sobre los ERE. Además, es impresentable que lo que ha hecho sin que hayan pasado siquiera las consultas con el Rey", aseguran desde el PP.

Desde el PP mantienen que frente a esta actitud de Sánchez, ellos han "mantenido la coherencia y la palabra dada de que no le harán presidente". Y desde la cúpula popular responden a aquellos que en su partido han pedido en las últimas semanas valorar la opción de un Gobierno de concentración o coalición con el PSOE: "Si entramos con cinco ministros en ese Ejecutivo, en cuatro días nos cesa".

Y para los que piden la abstención, también tienen repuesta desde Génova: "La abstención es peor todavía. No puedes fiarte de Sánchez porque a las dos semanas te traiciona. A los dos días puede estar pactando los Presupuestos con ERC", explican.

Y, ¿qué pasaría en el remoto caso de que el PSOE no logre su acuerdo con Podemos y se proponga otro candidato socialista? Pues que en el PP están convencidos de que esto tampoco va a suceder pero en el hipotético caso de que llegase, creen que "Sánchez ha quemado las naves para que nadie del PSOE vuelva de la isla. Y ha volado todos los puentes con el PP".