Mujeres abuchean y se enfrentan a Ortega Smith por su discurso en el día de la violencia de género

Ocurrió durante el acto en conmemoración por el día contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Numerosas mujeres que asistían al encuentro abandonaron el Palacio de Cibeles al dar su discurso el portavoz de Vox en el Consistorio capitalino.

Javier Ortega Smith afeó que se riegue con dinero público "asociaciones que son chiringuitos" y ha propuesto que los madrileños "que se sumen a un gran pacto contra el consenso del silencio negacionista que quiere negar la realidad", informa Europa Press.

Varias de esas mujeres se levantaron al grito de "vergüenza" y pisotearon el suelo en señal de protesta mientras abucheaban al dirigente de Vox, partido que ha decidido no suscribir las 21 medidas del pacto municipal contra la violencia de género al que se han adherido el resto de las formaciones políticas.

"Os equivocáis al no suscribirlo", les ha espetado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. "Quieran o no quieran esos cuatro concejales, vamos a liderar la lucha contra la violencia machista", señaló entre aplausos. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,lamentó que este año, "después de muchos años", se haya empezado a "discutir lo más básico". "Certezas que hace muchos años no se discutían, este año se están discutiendo", reprochó. "¿Quién tiene más posibilidades de ser violada? ¿Un hombre o yo? No quiero criminalizar a los hombres, pero la violencia machista es una realidad, y no vamos a dar ni un paso atrás".

Almeida vuelve a enfrentarse a Ortega Smith

El momento álgido de este polémico acto fue cuando Nadia Otmani –mujer a la que la expareja de su hermana le disparó cuando intentó defenderla de una agresión– se acercó a Ortega Smith y le espetó que "con la violencia contra las mujeres no se hace política". El portavoz de Vox decidió no contestar a Otmani.

Pero quien sí dio la réplica a Ortega fue el propio alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida cargó contra el partido de Santiago Abascal por "reventar" el acto. Es "lamentable" que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad, les dijo Almeida. "No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (el delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador".

El alcalde retó a Ortega Smith a que le diga "una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas" en ese Pacto, y ha lamentado que se haya "negado a saber". "Igual que hicisteis con un minuto de silencio, lamento profundamente que hayáis venido a reventar un acto. No es política, es politiquería".

En cuanto a la postura de Vox frente al Pacto de Estado contra la violencia de género, el alcalde contestó: "Lo que tú denominas fracaso posiblemente lo que ha permitido es que haya muchas más mujeres sobrevivientes". "Tratas de hacer el juicio político tanto en el tono innecesario (...) como en el fondo absolutamente prescindible (...) nuevamente os estáis equivocando", continuó el alcalde, que añadió: "Esto no es un consenso progre, aquí hay personas que pensamos muy distinto (...) la humanidad en este punto es lo que nos une para intentar buscar el acuerdo".

Martínez-Almeida también criticó a Ortega Smith por no haber dedicado "ni una sola palabra para las 52 mujeres asesinadas este año", y prometió que el Gobierno municipal "no se va a ver condicionado lo más mínimo en el ámbito de la violencia contra las mujeres por las actitudes que se adopten por parte de algún grupo municipal".

Muy orgulloso de que @AlmeidaPP_ sea el alcalde de todos los madrileños. Gracias, alcalde.#DíacontralaviolenciadeGénero pic.twitter.com/HreDwHyCvw — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) November 25, 2019

No es la primera vez que el alcalde madrileño se enfrenta a Ortega Smith en público por esta cuestión. Ya ocurrió el pasado mes de septiembre cuando los ediles de Vox se presentaron a un minuto de silencio por la última mujer asesinada a manos de su pareja con otra pancarta que negaba la violencia de género.