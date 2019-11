El Gobierno empieza a contemplar la posibilidad de unas terceras elecciones el 29 de marzo

El pesimismo avanza a pasos agigantados en Moncloa y Ferraz. La decepción aumenta por segundos y el baño de realidad hace que muchos de los gurús que pregonaban las bondades del pacto de gobierno progresista se hayan sumido, ahora, en el más escrupuloso silencio, en parte motivado por la voluntad de no frustrar un posible acuerdo con ERC, en parte por la desorientación de un PSOE que no sabe en estos momentos qué está por venir.

Como telón de fondo, la constatación de que ERC "no es de fiar", como decía el propio Pedro Sánchez hace un año cuando en el mes de febrero anunció la convocatoria de elecciones justo antes de romper el pacto presupuestario con ERC. Éste es el contexto en el cual el Gobierno ha empezado a contemplar un escenario descartado tajantemente hasta la fecha: las terceras elecciones.

El descarte era tal que ni siquiera previeron que la fecha elegida para la investidura de Pedro Sánchez, el 16 y 18 de diciembre, supondría convocar elecciones generales el 12 de abril, Domingo de Resurreción, en plena Semana Santa, con la mayoría de los españoles de vacaciones primaverales. Un hecho del que se han percatado en el Gobierno una vez que han empezado a echar cuentas sobre la posibilidad de acudir a unas terceras elecciones y que ha motivado que se busquen fechas alternativas.

"Se ha reservado la semana anterior, la del 9/11 de diciembre", explican a Libertad Digital fuentes parlamentarias", lo cual supondría que la repetición electoral podría ser el 29 de marzo, tras los dos meses desde el fracaso de la investidura hasta la disolución de las Cortes y los 48 días que fija la LOREG hasta la convocatoria electoral, siete días menos de campaña electoral gracias a la modificación legislativa de la Ley Electoral de 2016.

Última esperanza: el PP

Éste no es, sin embargo, el único escenario que se contempla en Moncloa y Ferraz. El otro sería la abstención del PP que ven difícil en el PSOE pero no imposible porque "si vamos a elecciones, Casado será el responsables de votar en contra". Una responsabilidad que hacen extensible a Ciudadanos y a Esquerra Republicana porque "nosotros podremos sacar pecho de haber llegado a un acuerdo de gobierno con Podemos". Sin embargo, el temor a que la tendencia bajista del PSOE se acentúe por encima de los 750.000 votos y tres escaños que se dejó Pedro Sánchez el 10 de noviembre, no se verbaliza pero se toca con los dedos.