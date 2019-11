Almeida sale en defensa de Ortega Smith y deja en evidencia la "hipocresía de la izquierda"

El alcalde de Madrid tenía este miércoles un papel complicado; tanto, que el pleno del Ayuntamiento que debía debatir la reprobación del concejal de Vox, Javier Ortega Smith, cambió el orden de las intervenciones, dejando como cierre la de José Luis Martínez Almeida, lo que provocó la queja formal de los grupos de la oposición.

El regidor madrileño, que se ratificó en sus palabras en cuanto a lo desafortunado del comportamiento que Ortega Smith tuvo el pasado lunes en el acto con mujeres víctimas de la violencia de género, afeó tanto al PSOE como a Más País el "precedente peligrosísimo" de presentar reprobaciones por estos motivos. "Ustedes hoy aquí no traen una discrepancia política, ustedes traen una reprobación formal por el ejercicio de un derecho a la opinión y a la libre expresión".

Así, para Martínez Almeida lo que "está en juego es la libertad de expresión; por detestables que nos pudieran parecer las palabras del señor Ortega Smith el lunes no justifica que no estuvieran amparadas, señor Hernández, en la Constitución que su partido tanto manosea y tanto está perjudicando", le dijo al portavoz del PSOE, partido que este miércoles ha presentado de manera urgente la reprobación del edil de la formación liderada por Santiago Abascal y que finalmente salió adelante con los votos también de Más País y Ciudadanos.

"¿A quién quieren dar ustedes lecciones?"

Y es que, el alcalde recordó cómo en la pasada legislatura su partido presentó una reprobación contra el responsable de derechos humanos del Gobierno de Manuela Carmena, Mauricio Valiente, por votar en contra de la liberación de Leopoldo López y negar la existencia de presos políticos en Venezuela. "¿Qué hicieron ustedes? Votar en contra. ¿A quién quieren dar ustedes lecciones?", les preguntó.

Almeida se centró en una parte del discurso de Pepu Hernández, aquella en la que el socialista aludía a la Constitución para atacar a Javier Ortega Smith. "¿Sabe usted que la presidenta de Navarra envió una carta a Bildu para pactar los presupuestos?, ¿es consciente de que forma parte de un partido político que en estos momentos está negociando con ERC la formación de un Gobierno, el mismo partido cuyos dirigentes han sido condenados por dar un golpe de Estado contra la Constitución que usted dice defender?", le preguntó, mientras Hernández, visiblemente molesto, gesticulaba desde la bancada.

"¿Es consciente de que durante la legislatura pasada los partidos que sustentaban a estos señores legitimaron la violencia y los delitos en función de quién los cometiera?, ¿o no nos acordamos de las manifestaciones en apoyo de Andrés Bódalo o de Alfon? Y ustedes entonces no estaban a favor de reprobar. Por eso con ustedes no podemos ir ni a la vuelta de la esquina en esta materia", argumentó.

Según Almeida, ahora "vienen dar lecciones de lo que vale o no vale en democracia. En eso consiste la hipocresía de la izquierda. Y ahí con nosotros no van a contar". Por último, el alcalde de Madrid propuso a los grupos que apoyaron la reprobación acudir a los juzgados "si creen que (el concejal de Vox) cometió un delito".