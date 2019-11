Calvo relega la reunión entre gobiernos que exige ERC a la comisión bilateral

El Gobierno pone las cartas boca arriba en la víspera de su reunión con ERC. La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha descartado que el Gobierno acceda a hablar de una de las exigencias de ERC, el derecho de autodeterminación, en su reunión con los republicanos este jueves a las 17:00 horas en el Congreso de los Diputados.

"El derecho de autodeterminación no existe", ha dicho tajante la vicepresidenta tras asegurar que "de autodeterminación no va a hablar el PSOE, ya está, porque estamos en contra de ese proyecto político. No podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya".

Pero la novedad está en la artimaña del Ejecutivo para hacer pasar por un diálogo entre gobiernos, la exigencia de ERC, la comisión bilateral Gobierno/Comunidad Autónoma prevista en el estatuto catalán. "En esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno. mañana se sienta el PSOE, el PSOE de los catalanes y ERC. Y en esa comisión bilateral se sienta gobierno y gobierno exactamente igual que en otras bilaterales que forman parte del paisaje normal".

Para Calvo, "no es ninguna novedad" que hubiera una reunión entre gobiernos porque obvia el carácter extraordinario y en igualdad de condiciones como estados que le quiere conferir al encuentro. Declaraciones que ha hecho la número dos del Ejecutivo en funciones tras recoger su acta de diputada en el Congreso en la que ha dejado claro que "las líneas rojas que no traspasamos las conoce todo el mundo".

Fuentes del Gobierno aseguran que la imagen que veremos mañana en la reunión PSOE-ERC "tiene muchísimo valor" y confían en que se aparquen los temas espinosos como la petición de diálogo sobre el derecho de autodeterminación y la amnistía, porque "ERC ha aprendido de sus errores en el pasado" cuando se enrocó en esas reclamaciones y fracasaron las negociaciones presupuestarias.