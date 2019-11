De la alarma al terror: Sánchez y sus socios quieren derrocar al Rey

El Mundo

Una portada que dibuja un escenario terrorífico. "Los socios de Sánchez avalan un estatuo que echa a España del País Vasco". "El PSN negociará con Bildu los presupuestos". "Rufián se crece ante un Sánchez derrotado". Y por si no han salido volando a por un billete a Australia, entrevista al presidente del Círculo de Empresarios. "El PSOE cruza líneas rojas con ERC; ya hay fuga de capitales".

Dice el editorial que la repetición de las elecciones ha dejado a Sánchez "a merced de los independentistas vascos y catalanes", los que le gustan a él y su militancia. "Los españoles no se merecen que la integridad territorial, la seguridad y el bienestar de todos queden a merced de las ambiciones de un líder que ha demostrado que solo le obsesiona mantenerse en el poder a cualquier precio". Pues los españoles han votado a este sinvergüenza embustero, a lo mejor sí se lo merecen.

Federico Jiménez Losantos dice que "desde que el PSC y/o PSOE ha tragado sin molestia faringea todas las condiciones de ERC para la investidura de Sánchez, ERC ha convertido la negociación del golpe en orgía sadomasoquista". "Ante estos golpistas irredentos va a jurar Sánchez. La desconstitución". Jorge de Esteban, presidente del Consejo Editorial de El Mundo ve que "estamos en el umbral de un desastre nacional. Lo mejor es ir a unas terceras elecciones". Pues sí. No pueden valer unas elecciones en las que se presenta un granuja como Pedro Sánchez mintiendo descaradamente sobre dormir con comunistas y separatistas.

El País

"ERC burla al Constitucional días antes de negociar con el PSOE". Y después, ya ves tú. Pepa Bueno se ríe de "los apocalípticos que anuncian la entrada de España en el Averno por la presencia en la Moncloa de la izquierda a la izquierda del PSOE". Los comunistas chavistas, Pepa, con los que Sánchez no podría conciliar el sueño, ¿recuerdas? "Junto a ellos, y no siempre los mismos, los apocalípticos ante la posibilidad de que el Gobierno de España dependa de un partido con su máximo dirigente en la cárcel por haber roto el orden constitucional". Vamos, una tontada.

Pepa no ve problema alguno. Porque ella es de los buenos, los "escépticos pesimistas o los escépticos optimistas ante la filigrana sobre la que debe alzarse el pacto PSOE- Unidas Podemos". Para Pepa el único problema del pacto socialcomunista separatista es que Sánchez calle como una meretriz. "El silencio, la falta de explicaciones políticas de Pedro Sánchez, alimenta a los apocalípticos y deja sin argumentos a los escépticos". ¿Pero qué explicaciones quieres de un mentiroso compulsivo, Pepa? Es increíble que haya todavía gente que no se haya dado cuenta de que Sánchez es un psicópata. Por muy de izquierdas sectario que se sea.

ABC

Otra portada para el horror. "La España que viene". Con los rostros de Junqueras, Sánchez e Iglesias ilustrando la portada. Espeluznante. "El tripartito independentista aprueba en el Parlament el texto prohibido por el TC contra el Rey y a favor de la autodeterminación y ERC se jacta de que negocia con un Sánchez derrotado. Podemos promueve las consultas contra la monarquía". Y luego el peligro es Vox. Dice el editorial que "la nueva afrenta de los separatistas al TC en el Parlament, con ataque a la monarquía y respaldo de la autodeteminación, debiera acercar más a Sánchez al 155 que a la mesa de diálogo con ERC con el apoyo de Podemos, siempre partidario del referéndum separatista y al que el líder del PSOE quiere meter en la Moncloa. Desgraciadamente son estos los socios que Sánchez ha elegido para ser investido". Comunistas y separatistas que ven en el Rey "un obstáculo para sus intereses políticos". El marqués podemita "prometerá su cargo ante el Monarca que pretende derrocar". A ver si tiene lo que hay que tener. Luis Ventoso es de los apocalípticos. "Ante la actual encrucijada política los españoles se dividen en dos facciones: apocalípticos e integrados". Él, apocalíptico convencido, dibuja "el mapa de la desolación". "Tenemos un presidente del gobierno abonado a la mentira", un "aspirante a vicepresidente que va a por el Rey", "un nuevo desafío sedicioso en marcha" y unos "partidos constitucionalistas que dan pena". Sí, la cosa no pinta bien. Ramón Pérez Maura también cree que el Rey está en peligro. "Pablo Iglesias sabe bien que Pedro Sánchez actúa cada día con enorme desprecio a la Corona: se la ponen a tiro. Ya no se molestan en disimular su objetivo. Convocan manifestaciones para promoverlo. La mayoría de los medios callan. Pero ABC, hoy, como ayer, estamos donde estábamos". ¿Donde hay que apuntarse, Ramón? Ante la tesitura de Felipe VI o Pablo Iglesias como jefe del Estado acampamos en Zarzuela.

La Razón

"PNV y Bildu cercan a Sánchez y votan la autodeterminación". El editorial de Marhuenda tampoco es mucho más tranquilizador. "Presidente derrotado, España en riesgo". "Escenario desolador". "Esta situación de riesgo no puede obviarse". "Pedro Sánchez no puede imponer su candidatura al PP y Cs utilizando a España como rehén. La responsabilidad es absolutamente suya y las consecuencias de lo que suceda, también". Ya, pero las pagaremos todos. "Comprendemos las dificultades para desdecirse del acuerdo con Podemos y buscar apoyos en el centro derecha, pero parece la mejor salida". ¿Problemas para desdecirse? ¿Hablamos de Pedro Sánchez? Hombre, si es un maestro, vaya problema. Eso sí, Casado también podría salir de la madriguera y echar una manita en algo, está demostrando que no tiene talla política para liderar un partido como el PP.

La Vanguardia

"Los independentistas responden con gestos a los avisos del TC". Que no hay que tomarlos en serio, es que son muy juguetones. Enric Juliana, sin embargo, sabe que esto puede reventar en cualquier momento. "En el Madrid político hay, en estos momentos, un francotirador en cada balcón". Y hay muchos balcones en Madrid.