El PP no descarta terceras elecciones: “No vemos el apoyo de ERC y nosotros no cederemos”

"Abstención de ninguna manera", "no nos vamos a abstener", "no vamos a facilitar la investidura de Sánchez", "abstención no"… esos son los mensajes que repiten de forma recurrente desde el PP. En las últimas horas, este discurso se ha intensificado dado que en el partido de Pablo Casado ven cada vez más cerca la posibilidad de que Pedro Sánchez no logre el apoyo de ERC y el foco se ponga sobre ellos.

"Si le falla ERC, Sánchez vendrá a Génova" aguardan en el PP. Y si se plantea ese escenario, en la cúpula de los populares dicen estar "preparados" con su respuesta al unísono: "No le daremos una abstención para hacer presidente a Sánchez".

"La posición de ERC sería letal"

Una respuesta que, aseguran, es unánime en la dirección del PP pero no en todo el partido ya que algunos barones han mantenido en los últimos días posiciones diferentes. Es el caso del gallego Alberto Núñez Feijóo que es favorable a tender la mano a los socialistas si fracasa su pacto con Podemos.

Pero en Génova se mantendrán en el "no", lo que sumado a una posible negativa de ERC hace que en el PP ya no descarten en conversaciones privadas esas terceras elecciones. "No vemos a ERC apoyando a Sánchez porque están en otra batalla, en la batalla catalana", explica un miembro de la cúpula del PP que añade que "puede darse la paradoja de que Carles Puigdemont consiga volver y entonces la posición de ERC sería letal" en la batalla por la hegemonía en Cataluña "si le han dado la abstención a Sánchez".

Que Sánchez pierda "toda esperanza"

"A nosotros que no nos pida la abstención porque ni ahora ni después se la vamos a dar", insisten estas fuentes. Esta misma postura la reiteraba este miércoles la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, en unas declaraciones públicas en el Congreso. En ellas, avisaba de que si la "maniobra" de Sánchez es buscar al PP si la negociación con Podemos y los separatistas "sale mal", que pierda "toda esperanza".

"No nos vamos a abstener para regalarle votos para hacerle presidente y que la política que él ponga en marcha sea la de la disolución constitucional o el debilitamiento constitucional. Eso es una locura y una irresponsabilidad máxima por nuestra parte", ha asegurado.

La portavoz popular ha explicado también que en España hay, a su juicio, tres opciones: "Un gobierno de sedición, un gobierno de concentración constitucionalista o terceras elecciones". Ella, ha reiterado, prefiere la segunda pero ha reconocido que es prácticamente imposible dado que "el PSOE se está deslizando por una pendiente reaccionaria e inconstitucional".