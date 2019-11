El PP estalla porque cree que el “foco" se ha puesto sobre Casado y no en Sánchez

Han pasado casi tres semanas desde las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre y el PP ha estallado. En Génova creen que en los últimos días, "el foco se está poniendo injustamente en el Partido Popular y no en Pedro Sánchez", y ha sido el propio Pablo Casado el que ha mostrado públicamente el enfado que existe en la cúpula de su formación. En una rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso de los Diputados y visiblemente molesto, Casado ha criticado que se le preguntase por si sus diputados facilitarán la entrada de Vox en la Mesa del Congreso.

Casado no ha aclarado qué hará su formación porque, según explican fuentes del partido a Libertad Digital, es una decisión "que aún no está tomada porque hay que negociar". En las manos del PP está que Vox entre o no en el órgano rector del Congreso. El tema se está debatiendo entre los líderes populares "porque en el PP no somos una secta", añaden estas mimas fuentes que explican que "claro" que hay "personas más proclives a facilitar la entrada mientras que otras creen que deberían apoyarse solo a ellos mismos".

"¿Va el PSOE a tejer un cordón a Bildu?"

Preguntado por este tema, el líder del PP ha reiterado que no van a "tejer un cordón sanitario sobre Vox" y ha pedido que se interpele también a los socialistas por "si el PSOE va a tejer cordón a Bildu o a ERC". "No es lo mismo ser el partido de los terroristas que de las victimas", recordaba el líder del PP mencionando a Ortega Lara, militante de Vox.

"El PSOE está negociando los presupuestos de Navarra con Bildu, los herederos de Batasuna, que no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo, y también se reúnen con los partidos condenados por el Supremo", ha añadido el líder del PP que ha insistido en que "lo mínimo que puedo pedir es que Pedro Sánchez dé explicaciones".

Para Casado, se está "desenfocando la realidad" cuando los medios se fijan más en la negociación de la Mesa del Congreso que en las negociaciones de Sánchez y, por tanto, "no podremos quejarnos cuando se forme en España un gobierno Frankenstein, con la única responsabilidad del PSOE y de quienes les jalean", ha sentenciado.

Petición a Batet

El líder del PP terminaba así una intervención que había comenzado anunciando que desde el PP se ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para pedirle que impida a los diputados elegidos en estos comicios fórmulas no legales de acatamiento de la Constitución como las que se pronunciaron en la pasada constitución de las Cortes el pasado mayo. Entonces, los separatistas juraron por "los presos y la República Catalana" mientras que los podemitas lo hicieron por "unos nuevos tiempos republicanos" o "por el planeta".

Desde el PP piden a Batet que envíe una carta a todos los diputados para informales de la fórmula que figura en el Reglamento del Congreso y que, durante la sesión, informe uno a uno de si su fórmula es aceptada o no.