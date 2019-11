Torra propone "polarizar más y aceptar altos niveles de sacrificio"

El independentismo se está adentrando en una nueva fase en la que según el presidente de la Generalidad, Quim Torra, "lamentablemente una parte de la población está preparada para utilizar la violencia". Así lo declaró hace cuatro días al medio belga Doorbraak, donde añadió a continuación que el objetivo del gobierno catalán es sentarse con el Ejecutivo español de igual a igual y con un mediador internacional.

Este jueves, Torra ha añadido nuevos datos sobre esta nueva fase al difundir vía Twitter una entrevista con uno de los autores del libro Manual de desobediencia civil, Paul Engler, quien apunta en el diario digital separatista Vilaweb que "si los catalanes queréis ganar, debéis polarizar mucho más, presionar mucho más y aceptar altos niveles de sacrificios y alteración". Según Torra, estas son "unas reflexiones que todo el independentismo debería escuchar atentamente", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Unes reflexions que tot l’independentisme hauria d’escoltar atentament: Paul Engler: 'Si els catalans voleu guanyar heu de polaritzar molt més, escalar molt més, i acceptar alts nivells de sacrificis' https://t.co/37hAyA195b — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 28, 2019

Engler, un estadounidense hijo de un cura y una monja y que se define como "cristiano místico", es uno de los "referentes" de los líderes del proceso separatista. Él mismo manifiesta en la entrevista que tras una visita a Barcelona se ha quedado "en choque". Preguntado por las razones afirma: "Porque mi libro es el número cinco de los más vendidos de no ficción en Cataluña. El interés que he despertado aquí no me lo esperaba. Me han entrevistado en dos programas de televisión de masas, Preguntes Freqüents y Més 3/242 (ambos de TV3), se han escrito docenas de artículos y el presidente Quim Torra comenta mi libro y anima a leerlo. Para mí todo esto es increíble".

Engler afirma también que "odio decirlo, pero la no violencia, el estudio de la no violencia, la llamada resistencia civil, demuestra que se necesitan enormes cantidades de sacrificio si el movimiento quiere ganar. El movimiento debe entender que debe polarizar y protestar aunque haya represión y sacrificio. Los primeros cristianos decían que la semilla de la Iglesia era la sangre de los mártires. Morir como un mártir es inherente a los movimientos ganadores. No se quiere que ocurra, pero es inevitable una vez se aumenta la tensión".

En una línea parecida a la del presidente de la Generalidad se ha manifestado también en Twitter Santiago Espot, quien como en el pasado Torra es uno de los líderes "cívicos" del movimiento separatista, organizador de las pitadas al Rey en las finales de Copa y cabecilla de los escraches lingüísticos a los médicos que no hablan catalán. En una alocución a los catalanes, Espot recurre a un escrito de Joan Estelrich, dirigente de la Lliga Regionalista de Cambó, en el que pedía ser vengativos contra los españoles y actuar contra ellos sin concesiones ni contemplaciones.

Este es el mensaje proferido por Espot en su perfil de Twitter: