Federico Jiménez Losantos: "Cuando despierte la derecha estaremos en los Balcanes"

El Mundo

"La división en el TC allana la vía del procés en Estrasburgo". Según el editorial, es la penúltima maldición que cae sobre España porque "abre una brecha y da munición al separatismo. La discrepancia será utilizada para presionar" a los tribunales europeos. Ya veremos, no adelantemos desgracias que ya tenemos bastante con las que tenemos.

"El PSOE ensalza los puntos de encuentro y ERC sigue en el no". Bah, están en el bote, sólo se hacen los difíciles. Hazte rogar un poco antes de hacer el amor, que diría Umberto Tozzi. A ver quién se resiste a las carantoñas del PSOE.

Federico Jiménez Losantos le otorga a Sánchez el meritorio título de "mentiroso mayor del reino". Hay que reconocerle al presidente que se lo ha ganado a pulso, campeón mundial del embuste. Dijo Sánchez que nunca se sentarían con Bildu, recuerda Federico, pero "lo que ocultaron es que no iban a negociar sentados, sino de rodillas". "El plan de Sánchez es integrar a la ETA en el nuevo bloque político constituyente y echar a la derecha por orden de molestia: PP, Cs o Vox. Con Vox, no es no; con la ETA, sí, sí, sí". Lo más flipante del discurso es que "hay gente que los vota y eso los legitima como interlocutores. Y, a la vez, quieren deslegitimar a Vox, al que vota más gente que a todos los separatistas juntos". Es la leche. "La derecha, hoy dispersa y lela, despertará cuando el cambio de régimen le caiga encima, pero despertará". Y cuando ya estamos exhalando un suspiro de alivio ante esta rendija de esperanza, va y concluye con una mazazo. "En los Balcanes". Jo, Federico, ni en viernes nos das respiro.

De momento, "Casado se planta ante la presión al PP: 'Se nos ha perdido el respeto'". Con todos los respetos, señor Casado, es que hay mucha gente a la que le preocupa su país y que no rinde pleitesía ni a partidos ni a amos de partidos. Ya vemos, tenemos experiencia, que a los partidos a los que se les llena la boca con España, lo único que les inquieta es un votito más que menos. De todas formas, que esté tranquilo, siempre hay quien apoya sin fisuras esta visión partidista y egoísta de la política, como hicieron con Rivera, y ya ve, es feliz con su pareja. Le deseamos esa misma felicidad. Con todo respeto. Raúl del Pozo tranquiliza a Casado, sus deseos serán realidad. "Europa quiere gobierno, hay que hacer un gobierno aunque sea fugaz". Con estos bueyes hay que arar y que salga el sol por Antequera.

El País

"PSOE y ERC hallan 'puntos de encuentro' y deciden seguir negociando". ¿Puntos de encuentro? Son tal para cual. Mientras Sánchez se reparte el Gobierno con la ultraizquierda radical y negocia con golpistas y etarras, el periódico de Gallego se preocupa por que "una fuerza como Vox" entre en la Mesa del Congreso. Y es que Prisa quiere dejar sin derechos de representación a tres millones y medio de españoles. Se escuda en que Vox "amenaza con la ilegalización o con llevar a los tribunales a determinados partidos", dice cuando los dirigentes del partido que tan democrático le parece están en la cárcel precisamente por saltarse la Constitución. "Constitucionalistas son las formaciones que necesita el PP par alcanzar mayorías de gobierno y no lo son todas las demás". ¿Son constitucionalistas ERC y Bildu? ¿Y Podemos, que está en la labor de cargarse la monarquía? Vox es la última estrategia de los medios de extrema izquierda para distraer de los acuerdos de Sánchez, con Ferreras a la cabeza. Dan pena.

ABC

"ERC presiona para que los golpistas no tengan que pagar multas". Como ayer, pone de manifiesto las trolas de Sánchez. "No quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas", miércoles 24 de abril de 2019. Miente con una desfachatez que a los que nos hemos educado en el cristianismo nos deja alucinados. En EEUU o Reino Unido estaría en la cárcel. Editorial sobre la ruptura en el TC tranquilizador. "La división de opiniones en el seno de un tribunal no debe verse como un drama institucional". "Ni banalizar este nuevo escenario, ni diagnosticarlo como una crisis de Estado". En cuanto a cómo puede influir en Europa, "quien piense que esos tres votos particulares van a ser la piqueta para demoler el proceso judicial contra el proceso, puede equivocarse porque ya hay precedentes". Uf, con la semana que llevamos un poco de optimismo nunca viene mal. Ya estaba pensando que teníamos mal de ojo.

La Razón

"Sánchez entrega a ERC la estabilidad de España". Dice Marhuenda que ya podemos afirmar sin temor a error que Pedro Sánchez ha renunciado a las línea rojas que él mismo había trazado durante la campaña electoral". Lo que ya podemos afirmar fehacientemente es que tenemos en Moncloa a un mentiroso compulsivo. "El problema es que una vez se cruzan líneas que se declaran infranqueables es muy difícil prever la deriva". Algo así como que, si empiezas fumando porros, acabas en la heroína. "La preocupación entre los ciudadanos es papable y no en vano se multiplican los manifiestos y las cartas abiertas de experimentados políticos e intelectuales de distintas ideologías que piden un gran acuerdo entre los constitucionalistas". Como quien oye llover. Antonio M. Beaumont no ve la cosa tan fea. "Que Podemos asuma consensos con la derecha es quizás una de las misiones históricas del PSOE. Que haya una coalición de izquierdas no puede significar romper consensos". E Iñaki Zaragüeta dice que Pedro Sánchez "sabe perfectamente que firmará algo que no puede cumplir". Oye, veo mucho más tranquilos a los muchachos. Será porque es Black Friday.

La Vanguardia

Hasta La Vanguardia es un remanso de paz. "PSOE y ERC exploran la vía del diálogo de partidos e instituciones". Pilar Rahola deja a un lado sus soflamas indepes para atizar a Colau por su Belén. "Despojar de religiosidad la fiesta religiosa por excelencia, en un proceso de deconstrucción de la memoria y la tradición". "¿Se acepta la Navidad, el pesebre, los camellos , los bueyes, el caganer, pero que nada recuerde que se está conmemorando el inicio de una fe religiosa que ha marcado la esencia social y cultural de nuestra nación, durante dos mil años?". Rahola defendiendo el Belén y hablando de "nuestra nación". Doy por hecho que se refiere a toda España, a menos que crea que fuera de Cataluña somos indúes. Ah, la Navidad.