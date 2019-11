Pedro Sánchez dejará la investidura para enero si no cierra un acuerdo pronto con ERC

Lo avanzaban este jueves fuentes de Moncloa y hoy lo confirma el Gobierno: Pedro Sánchez no irá a una investidura fallida, es decir, no se presentará a la sesión de investidura antes de Navidad sin tener garantizada la victoria si no cierra un acuerdo pronto con ERC que le permita obtener la luz verde. Algo que ha confirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros de este viernes: "No iremos a una investidura fallida".

Esto es: no se presentará, como hizo en julio, a una investidura sin tener garantizada la victoria y exponiéndose a una nueva derrota de Pedro Sánchez -sería la tercera-. Con un agravante: sólo contemplan ya la fecha del 16/18 de diciembre para esa sesión porque después no hay más fechas hábiles ante las vacaciones navideñas. Ello supone que, de ser una investidura fallida, las terceras elecciones caerían en Semana Santa, como adelantó Libertad Digital, lo cual motiva que el Gobierno descarte esta fecha si no es con un acuerdo cerrado con ERC de forma inminente.

De ahí los constantes mensajes de presión del Gobierno a ERC apremiándolas a cerrar un "acuerdo cuanto antes" porque "no hay tiempo que perder" pese a que los independentistas dicen en privado necesitar tiempo para la transición del no a la abstención. Por ello, algunos apuntan al mes de enero el escenario propicio para celebrar la sesión aunque el gobierno no lo da por perdido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz calificó de "esperanzador" el diálogo iniciado este jueves con ERC e insistió en que "estamos trabajando, mantenemos confianza de poder tener Gobierno antes de Navidad. Las negociaciones avanzan. Si hay nuevas citas, hay nuevas oportunidades de diálogo".