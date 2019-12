Los audios del Consejo General de Ciudadanos más tenso

Los audios a los que ha tenido acceso Libertad Digital Y esRadio dejan de manifiesto el enfrentamiento en el primer Consejo General de Cs sin Rivera entre el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y los próximos a la futura presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El que fuera único dirigente que le dobló un pulso a Rivera, en las primarias en su comunidad, no dudó en calificar de "bochornoso" que se hubiera pasado directamente a la votación de la gestora (de tinte continuista) que dirigirá el partido hasta el congreso extraordinario del 15 de marzo, sin un debate previo. Igea se dirigía a los consejeros para decirles que debían de ser capaces de resolver los problemas de manera "democrática" y en "libertad".

El exvicepresidente del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, mostró su enfado por "haber pasado por encima" de los nefastos resultados del 10N "como si no hubiera pasado nada".

El consejero murciano, José Luis Martínez, fue uno de los que votó en contra de lo adoptado en el Consejo General y acusó a los allí presentes de "no haber entendido el mensaje de la ciudadanía ni de las bases y militantes".

A Francisco Igea le dio réplica el portavoz en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, alguien muy próximo a Arrimadas, quien tirando de argumento de autoridad afirmaba que "me cuesta creer que no defendemos la libertad. Especialmente los que estamos en Cataluña". También arremetía contra la prensa, dando carta de naturaleza a una de las quejas más instaladas desde hace meses en el entorno de Rivera: "No nos vamos a abrir en canal porque los medios de comunicación estén deseando cogernos por las vísceras para hacernos daño", afirmaba, recibiendo una fuerte ovación.

Paco Sierra, concejal del Ayuntamiento de Barcelona también respondió con dureza a Igea al que acusó de haber querido romper el partido desde dentro.

En tono más conciliador estuvo Luis Garicano. El eurodiputado, que había sido uno de los más críticos con el discurso de Albert Rivera, pidió "unidad" y "todo el apoyo" porque "vamos a decir a los españoles que Ciudadanos somos más necesarios que nunca".

Según alguno de los asistentes, la tensión entre Igea y Carrizosa creció por momentos. "Casi llegan a las manos" afirma otro de los consejeros. Todo ello con Arrimadas delante, sin que en ningún momento tomase la palabra.