Los CDR encarcelados por terrorismo, fabricación de explosivos y estragos: "ESTAMOS EN GUERRA"

Los 7 CDR encarcelados por delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos aseguraban en conversaciones telefónicas estar viviendo un conflicto bélico entre Cataluña y el resto de España: "ESTAMOS EN GUERRA".

Los investigados configuraron el llamado "Equipo de Respuesta Táctica", ERT, para atentar en Cataluña el día de la sentencia sobre el golpe del 1-O del Tribunal Supremo y permanecen en prisión incondicional desde el pasado 26 de septiembre por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El sumario de la causa al que ha tenido acceso Libertad Digital recoge una llamada telefónica del miembro de los CDR, Ferrán Jolís, de Mireia, mujer con la que comenzaba una relación sentimental. Jolís era uno de los expertos en informática del grupo y había impartido charlas a otros miembros de los diferentes CDR de Cataluña en las que conoció a otros de los investigados.

Durante la conversación, Jolís asegura: "Sabes que estoy en los CDR no? De hecho ahora me reclaman para hacer varias cosas, además son historias importantes, de las que tendrán que ver que pasará". Después comenta que "la ultima vez que salio de mani con Angelina, y dos chicas más de Arran (organización juvenil de la CUP), eran 4 dice, tiraron botellas a la BRIMO (antidisturbios de los Mossos), cuando pasó todo lo de Jardines de Gracia, el día que nos empezaron a llamar Kale Borroka".

Mireia afirma "sí, sí, que los Mossos intentaron atropellar a la gente". Jolís continúa: "Sí, pues yo estaba allí corriendo para que no me atropellaran, y bueno sacando a la gente de allí, incluso a yayas que la BRIMO las podía haber atropellado. Y luego bua, les metí de botellazos... Con botellas de vidrio, y porque no tenía cócteles molotov, sino se los tiro. Tú sabes lo que es que venga un vehículo cagando ostias hacia ti queriéndote atropellar. Tuvimos que empezar a hacer barricadas y mover contenedores".

La mujer afirma que "también estaba con los niños y empezaron a tener miedo y nos tuvimos que ir". El CDR encarcelado continúa su relato: "Pues hubo un momento que nos arrinconaron en una calle y menos mal que les había tirado la botella antes de que me la vieran si no se me llevan. La mitad era UIP (antidisturbios de la Policía), ósea eran de la BRIMO más UIP que es la Policía Nacional, pero iban de Mossos, abrían las puertas laterales y salían cuatro tíos por cada lateral, súper cargadas las burras estas".

Mireia afirma: "Claro nosotros decíamos: 'Estos no son mossos, fijo que no son mossos'". Jolís replica: "No no, además que yo los pillé, porque cuando termino toda la movida, salieron cuatro lecheras de transporte de personal que son inmensas de la UIP, de Delegación de Gobierno serían...". "Hijos de puta...", espeta la mujer.

A continuación, Jolís afirma con rotundidad a su interlocutora: "Y bueno... lo que no te puedo contar por teléfono, las investigaciones que he hecho... ESTAMOS EN GUERRA", concluye el CDR encarcelado por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos".

Los 7 CDR en prisión

Hace 10 días, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, volvía a decretar prisión preventiva para 4 integrantes de los CDR, cuyos autos de prisión fueron anulados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia afirmando que no se les proporcionó información esencial para su defensa en la causa que estaba secreta. Se trataba de Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina.

ADemás, la Sala de lo Penal confirmaba a su vez la prisión preventiva de otros 2 de los CDR, Ferrán Jolis y Jordi Ros. Aún se debe resolver el recurso de apelación presentado por el séptimo integrante de los CDR encarcelado, Germinal Tomás Bueno.