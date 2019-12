Sánchez, a rebufo de ERC, acepta sus tiempos y deja la investidura para enero

No hay agua en la piscina en diciembre y, por lo tanto, no habrá investidura. El presidente del Gobierno deja para enero presentarse a una sesión a la que sólo irá con los votos atados de ERC y eso no puede producirse "antes de Navidad", como había apremiado en múltiples ocasiones el Ejecutivo. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió el discurso de la urgencia y la presión a ERC al ser preguntado si habrá acuerdo y, por tanto, gobierno, antes de Navidad: "No le quiero poner ninguna fecha. No se si va a ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo se. España necesita una fecha cuanto antes".

Traducido: Pedro Sánchez acepta los tiempos de ERC, en cuyo calendario hay dos fechas que imposibilitan el acuerdo en diciembre: su congreso regional y la decisión sobre la inmunidad de Carles Puigdemont. Así las cosas, el Ejecutivo pone en marcha un nuevo argumentario que consiste en marear la perdiz e intentar llenar el tiempo que resta hasta la hipótetica fecha de enero en la que habrá investidura.

Alusión al PP

Un día antes de la segunda reunión entre PSOE y ERC, Pedro Sánchez volvió al discurso de la "responsabilidad de todos" con una apelación velada al PP a quien de forma indirecta parecía pedir su abstención. Al ser preguntado por la posibilidad de explorar un acuerdo con PP y Ciudadanos, en caso de fracasar la vía de ERC, señaló: "nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa, al contrario. Lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España más pronto que tarde".

Una clara alusión al PP que aderezó rescatando el discurso de la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad: "es que la formación del Gobierno de España, tal y como está la investidura en nuestro país, no solamente depende del PSOE, depende de todas las fuerzas políticas. Lo importante es que todos los actores políticos seamos conscientes de que tienen que aportar todos al desbloqueo y la gobernabilidad de nuestro país". Y añadió: "la pregunta que habrá que hacerles es: ¿por qué continúan en el bloqueo?".

Lo que sí dejó claro Sánchez es que "lo que no puede haber y no habrá será terceras elecciones. Yo lo dije antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre: que el PSOE iba a asumir su responsabilidad en 48 horas e iba a ofrecer una alternativa de desbloqueo al país y de formación de gobierno y esto es lo que hicimos

Moncloa: no al PP

En privado, fuentes del Gobierno siguen insistiendo en que, pese a las dificultades y las "apariencias", ERC se avendrá a una abstención a la vuelta de las Navidades. En Moncloa siguen sin contemplar la vía del PP, no porque -como reza el argumentario público-, Pablo Casado rechazara esta posibilidad el mismo día de las elecciones sino por la convicción absoluta de que "no nos aporta nada ni al PSOE ni al PP. No ganamos nada con esa operación, sólo perdemos".