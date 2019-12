No puede haber un no. Después del Albert Ribera del ‘no es no’ y del rechazo a las reuniones con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones no podía no aceptar un encuentro con la líder in pectore de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que este lunes solicitó por carta al jefe del Ejecutivo que se reúnan para abrir paso a una negociación a tres bandas entre el PSOE, PP y Ciudadanos.

Según fuentes de Moncloa, el presidente "esta disponible" para celebrar esa reunión toda vez que pase agenda internacional del presidente que este lunes asiste a la cumbre del clima COP 25 y el martes viaja a la Londres para participar en la cumbre de la OTAN. A partir del jueves tendría disponible su agenda durante una semana, según estas fuentes, hasta que vuelva a viajar el próximo jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo.

Un escenario que se mezcla con las negociaciones por la gobernabilidad en España en un momento en que empieza a perder fuelle la posibilidad de una investidura el 16/18 de diciembre ante las reticencias de ERC. Según fuentes de Moncloa, "si es así, habrá que esperar a enero", tal y como abrió la puerta la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá el pasado viernes tras el Consejo de Ministros.

El movimiento de Arrimadas

Arrimadas se refería a su propuesta como la posibilidad de hacer "algo histórico" en referencia a la posibilidad de que la gobernabilidad de España no dependa de los grupos nacionalistas. La líder in pectore de Ciudadanos pide a Sánchez una reunión en la que esté también Pablo Casado, a sabiendas de que PSOE y PP suman por sí mismos una mayoría suficiente.

Fuentes del partido naranja aseguran que lo que aportaría Ciudadanos es, precisamente, "animar" a socialistas y populares a un acuerdo que no sería de gobierno de coalición, si bien Arrimadas se mostraba dispuesta a estudiar fórmulas para implementarlo. Se trataría, por tanto, de un respaldo para que un Gobierno de Sánchez en minoría pudiese impulsar reformas "de Estado" entre las que citaba las pensiones, el mercado laboral y "los retos económicos" que se atisban en el horizonte.