Pataleta de Enric Juliana: la "descreída" Madrid se lleva la cumbre y Barcelona se pelea por un pesebre

"Arrimadas da el paso y ofrece el Gobierno constitucionalista". Por respeto a los muertos mejor no comentar voces desde el Más Allá. El editorial se centra en el PNV. "Sánchez no puede bajo ningún concepto aceptar este chantaje de los soberanistas vascos y debe buscar acuerdos y alianzas con las fuerzas constitucionalistas. Como dijo en su campaña electoral, no se puede llegar al poder a cualquier precio", qué chistoso este Rosell. Pero vamos a la rabiosa actualidad de la semana, la cumbre del clima climático, que dice Federico, y el advenimiento de Greta. "Cóctel frío en palacio", titula la foto de portada. Es que estamos en diciembre, si hubieran venido en julio verían lo que es calentamiento. Jorge Bustos ve grandes "semejanzas entre Greta Sánchez y Pedro Thunberg", "dos líderes de innegable proyección internacional y gusto viajero". "Las gretas lloran de rabia porque un mundo sin alma les secuestra la niñez y amenaza con carbonizar su futuro". La prueba del parecido, "el madrileño también parece sueco cuando se le pregunta por sus propias promesas. Podría decirse que a Pedro y Greta los separaron al nacer", aunque Greta tiene más tirón, para envidia de Pedro. "Es el Joselito de la ecología". ¡Y mañana actúa en Madrid!

"Sánchez pide la abstención del PP antes de volver a negociar con ERC". Paripé sanchista, este individuo (y su periódico) ya no engaña a nadie. Sobre la cumbre del clima, hurta a Sánchez el titular. "La ONU pide medidas urgentes para revertir la crisis climática". "El daño es más grave de lo esperado". ¿Más?, ¡pero si esperaban el fin del mundo, no puede ser peor! Le dedica al tema todo un especial, y eso que todavía no ha llegado Greta. "Alerta científica ante la inacción", un artículo de Cristina Narbona que no he tenido el valor de leer y una crónica de Jabois en la que cuenta que "triunfan los churros, las manzanas y el menú sostenible de Roca", pero que "el Burger King y Telepizza" están a reventar. Según el diario de Patricia Gosálvez, la cosa estuvo algo deslucida. "La novia no llega". ¡Qué ya está en Tierra, llegará mañana, comienza el espectáculo!

"ERC juega con las prisas de Sánchez para ser presidente". Bieito Rubido se rebela contra la cumbre del cambio climático, que "parece querer actuar como cortina de humo ante unos hechos notablemente inquietantes como es el envalentonamiento de nacionalistas e independentistas, crecido con el aliento de un político, Sánchez, al que le vale todo con tal de seguir durmiendo en la Moncloa. Las terminales mediáticas de la izquierda no escatiman en minutos ni páginas dedicados al encuentro de Naciones Unidas, a mayor gloria del presidente en funciones, mientras evitan hablar de los ERE o de Cataluña". Hombre, Bieito, hablamos de eso todos los días y lo que te rondaré morena, déjanos distraernos con otras cosas. Además ¡viene Greta! Pero nada, ABC resiste y dedica un editorial al PNV y otro a los ERE. Luis Ventoso no puede evitarlo y se salta la orden. "Aunque sé que Sánchez ha improvisado la cumbre para ponerse una medalla que camufle sus meses de parálisis y su pacto del escarnio con ERC, me enorgullece como español que mi país apoye la conservación del medio ambiente y creo que la cita refuerza nuestra imagen". Y además deja pasta, oye. Pero lo más grande es que ¡viene Greta!, la "diva crispada", "la profetisa adolescente", según Girauta. Viva el circo.

"Casado acepta una reunión con Sánchez y Cs desde el no". Esta peli ya la hemos visto. Abel Hernández está muy preocupado por el Rey, ve rodar su cabeza en breve. "No se recuerda, desde la muerte de Franco, tanta inquietud por el futuro político de España como estos días". "Queda el rey, que está solo y a la intemperie. Si él mismo no lo remedia, quedará rodeado de enemigos de la Monarquía y a merced de ellos. Pero no es fácil de remediar sin que sea peor el remedio que la enfermedad". A ver Abel ¿qué sugieres que haga el rey? "Hasta Zarzuela llegan por todos los medios y por todos los caminos mensajes y advertencias. Hay un rumor sordo de tormenta. En España están sonando otra vez las alarmas". Abel, sé más preciso, ¿estamos hablando de un golpe de Estado? ¿De otra guerra civil? ¿De enchironar a Sánchez? Habla, que estamos en ascuas.

Mientras nos aclaran si vamos a acabar a hostias de nuevo, vamos a disfrutar de las pequeñas satisfacciones de la vida. Por ejemplo, de ver a los catalanes muertos de envidia. Es lo que destila Enric Juliana. "Punto para la ciudad de Madrid que organiza una cumbre mundial sobre un asunto de máxima trascendencia en el que no creen sus gobernantes locales". "El bloque de poder en Madrid se ríe del cambio climático, pero está encantado con la cumbre (…) Madrid, ciudad mayoritariamente descreída en lo que respecta a los planes de redención de la humanidad, exhibe musculatura". Hijo, Juliana, lo cortés no quita lo valiente, mira que sois dogmáticos los catalanes. Para acoger una cumbre del clima no hace falta ser un fanático gretista. Pero claro, lo que le pasa es que "Barcelona, ciudad en la que hasta los anuncios del agua mineral tienen algún propósito moral, se ha quedado aislada". Te diré, cortan hasta la frontera con Francia. "Los descreídos se llevan la cumbre y tú acabas, cabreado como una mona, discutiendo sobre el pesebre de Sant Jaume". No te lo tomes así, hombre, lo del pesebre ese está teniendo una gran trascendencia. Se lo contaremos a Greta, a ver qué opina. Lamentablemente no podrá ir a Barcelona. Los contenedores y los neumáticos quemados contaminan una barbaridad.