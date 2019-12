El Gobierno exige ahora "buscar un cauce de expresión" para que ERC no se vea obligada a delinquir

El blanqueamiento del Gobierno a los independentistas y sus argumentos avanza a pasos agigantados. Después de asumir su discurso, sus plazos y su agenda, reconocer el conflicto político, renombrar a ERC como "la otra izquierda histórica", dejar la investidura para Navidad para que el calendario sea favorable a los intereses de ERC, y apremiar este martes tras su reunión con los independentistas a "resolver políticamente el conflicto político", el Ejecutivo da un paso más.

El encargado de darlo ha sido el ministro de Fomento José Luis Ábalos, a la sazón negociador socialista en las reuniones con ERC, que ha dado el siguiente argumento: "Tenemos que buscar un cauce de expresión para que no sea necesario que nadie tenga que recurrir a vulnerar el ordenamiento jurídico". Es decir, avanzar en una solución política que no obligue a los independentistas a dar golpes de Estado ni vulnerar la Ley.

Argumento que ha acompañado Ábalos con otro: ya no sólo se produce un reconocimiento político sino que se exige ese reconocimiento. "Tenemos que encarar el conflicto y no negarlo. Hasta ahora, la forma de abordar este conflicto ha sido en muchos casos la negación del mismo; en otros casos, la indolencia, y hemos tenido que recurrir a medidas de carácter judicial. No podemos negar la existencia de un conflicto, podemos divergir en las causas, pero no podemos la existencia de un conflicto".

El también secretario de organización del PSOE admite que "a veces lo obvio en este país constituye un escándalo, pero es lo más razonable" pero es importante reconocer que "tenemos un problema que hay que resolver" y que surge de la constatación de que "el unilateralismo ha fracasado".

Ha negado una negociación política basada "en cesiones y concesiones", pero sí ha abogado por "superar los desencuentros para buscar un cauce y situar el conflicto del modo adecuado". "¿Cuál es el instrumento? Pues en eso estamos". Preguntado nuevamente por ello, ha insistido "eso es lo que tenemos que debatir. Hasta ahora sólo hemos planteado aproximaciones".