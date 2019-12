Rajoy reivindica "el centro" ante Casado, Santamaría y Cospedal

La actual dirección del PP se dio cita este miércoles en Madrid con la anterior cúpula del partido en la presentación del libro de Mariano Rajoy, Una España mejor. En las primeras filas del madrileño auditorio Rafael del Pino compartieron patio de butacas Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

Numerosos exministros, barones populares como Alberto Núñez Feijóo, actuales vicesecretarios de Génova o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asistieron a un acto en el que destacaron dos grandes ausencias: la del expresidente del PP, José María Aznar, y la de la actual portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Presentado por el periodista Carlos Herrera, Rajoy aseguró que la razón para escribir este libro fue que sentía la "responsabilidad de contar mi versión sobre una parte muy reciente de nuestra historia" y el hecho de que "si yo no aportaba mi versión, otros podían hacerlo, y conociendo algunos que circulan por aquí, lo harían de manera diferente y menos cariñosa".

"Somos un partido de centro"

Rajoy comienza este libro recordando sus palabras en el Congreso del PP de Valencia de 2008. Discurso que repitió en la presentación: "Somos un partido de centro, no arrastramos doctrinas ni orejeras y huímos de cualquier radicalismo".

El expresidente del Gobierno también alertó sobre esos radicalismos asegurando que "una de las mayores preocupaciones que debemos tener en este momento es que como consecuencia de los acuerdos a los que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional ni con la Constitución española". A juicio de Rajoy, "en estos temas, es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano y quien rompa el consenso es un irresponsable".

La moción de censura

El que fuera presidente del Gobierno relata en el libro lo sucedido durante el día de la moción de censura que le apartó del poder, "huyendo de cotilleos sin sustancia, ni chismes". Rajoy relata que "cuando terminé las dos intervenciones, mi papel en aquel debate había concluido. (…) Pude haberme ido a casa, pero algunos compañeros propusieron montar una comida, algo que hacíamos habitualmente después de un debate parlamentario importante. Aquel día yo lo agradecí. Ellos quisieron acompañarme y yo también prefería estar acompañado. Alguien escogió un restaurante cercano y allí nos plantamos María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna, Rafael Hernando y yo".

Todos ellos se dieron cita en la presentación de este libro en el que Rajoy cargó contra el actual Gobierno socialista al que acusó de no haber hecho nada desde aquel día. "De la inercia no se vive, desde la moción no se ha hecho nada". Para Rajoy, un gobernante no puede obviar la realidad", "debe tener convicciones" y no puede "ser un frívolo".