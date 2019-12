Vox, el payaso de las bofetadas en la guerra con el PP

El Mundo

"Sánchez se vale del separatismo y barre a la derecha de la Mesa". "PSOE y Podemos se hacen con seis de los nueve puestos aprovechando la división del bloque de centroderecha. El PP se queda con dos y Vox consigue una vicepresidencia". Sesión de locura. Dice el editorial que, como adelantó Ketty Garat en LD, los pillines del PSOE que se habían llenado la boca con aislar a Vox, "antepuso los intereses de su grupo para hacer pinza con Vox" y de paso tocar las narices al PP. Lo de ayer "preludia una legislatura de inestabilidad y zafarrancho". Otra más, ya nos vamos acostumbrando.

Álvaro Carvajal narra el carajal en la derecha. "Bronca entre el PP y Vox con riesgo para las autonomías. Vox deja ver que subirá el precio de su apoyo a los ejecutivos PP-Cs", como hacen los caseros avariciosos con los inquilinos. Hará "la guerra por su cuenta" mientras el Frente Popular de Sánchez, Iglesias y golpistas coge velocidad de crucero.

Jorge Bustos necesita antidepresivos. "El esguince que lastra a España. No son pocos los que han visto en la torcedura de tobillo de Adriana Lastra una alegoría de la actual legislatura, que echa a andar como Gollum: cojitranca, jorobada, deforme e incapaz de soportar a su otra mitad". Dice Bustos que el 10-N "parió un aborto" y no descarta una repetición electoral, "si así lo desea el caudillo de España por la gracia de Sánchez: don Oriol Junqueras". Ay, Bustos, los disgustos que te hubieras evitado si Rivera no hubiera echado por la borda su oportunidad histórica. Dice Bustos que "la elección de la mesa ofreció el primer ejemplo del brutalismo parlamentario que marcará la meteórica degradación de la España de Sánchez". Dice con inmensa tristeza que Abascal y Sánchez comparten el mismo objetivo: "Exterminar a Ciudadanos. Cuanto más polarizada esté España mejor para los dos. Y para el centenario de 2036, que la segunda guerra civil la gane el mejor". Ciudadanos se exterminó solito, Jorge. Pero de aquí al 36 aún queda mucho, puede recuperarse, siempre y cuando no se le alaben las tonterías.

El País

"Los lideres sindicales piden a Junqueras en prisión que pacte". Por Dios, más que una prisión parece el santuario de la virgen de Lourdes.

"Vox logra una vicepresidencia del Congreso". Hasta al periódico sanchista no le queda otra que admitir que Sánchez también mintió con las alharacas del cordón sanitario. "Tuvo en su mano excluir a Vox, pero para ello habría tenido que renunciar a la vicepresidencia primero" y frente a eso Vox deja de ser la ultraderecha, inconstitucional y lo que haga farta. Eso sí, Gallego trata de repartir culpas, no vaya a apretar la mandíbula el jefe. "El cruce de reproches entre socialistas y populares a cuenta de la vicepresidencia de Vox no puede ocultar el hecho de que los dos partidos están bajo sospecha, al haber buscado el propio beneficio de forma que los efectos secundarios apareciesen como responsabilidad de otro". Parece que hasta El País ha caído como un pardillo y se tomó en serio lo de Sánchez y el cordón sanitario a Vox. El cabreo en el periódico es tal que hasta critican a Batet por hacerles sentir "vergüenza ajena con las fórmulas para acatar la Constitución". ¿Estará recobrando algo de cordura el periódico del IBEX? ¿Habrán comprendido que Sánchez es un psicópata peligrosísimo y que nadie está libre de ser destruido si se interpone en su camino?

ABC

"La izquierda arrasa en la mesa del congreso por el no de Vox a PP y Cs". Eso, echando sal en la herida. Esto va acabar como el rosario de la aurora. Ignacio Camacho está hasta la coronilla de tanto espectáculo, "tan cansino por reiterado", pero advierte de que es "el resultado de lo que votamos: una mezcla de incompetentes, exaltados, irresponsables y gamberros". Pues tiene razón, pero es lo que hay en el mercado político. ¿A quién habrá votado Camacho? ¿Al incompetente de Casado? ¿al irresponsable de Sánchez? ¿Al exaltado Iglesias? ¿Al gamberro Abascal? Pueden jugar a poner otros nombres al lado de los adjetivos, el resultado es el mismo.

La Razón

"Sánchez intentará un pacto 'in extremis' con ERC antes de ver a Rey". Es un misterio dónde ve Marhuenda el interés de estos titulares temporales. Que si antes de Navidad, que si después de la cumbre. La Razón, a coro con ABC, responsabiliza a Vox de lo sucedido ayer con la Mesa del Congreso. Quedó clara "la incapacidad de los partidos del centro derecha para aunar consensos" y culpa a "la cerrazón del partido de Abascal, empeñado en el rechazo a facilitar uno de los puestos para Cs" de que la izquierda salga ganando. "Vox se ha salido con la suya de no permitir que Cs tuvieran representantes en la mesa, pero ha sido a costa de entregar el puesto a la extrema izquierda". No sé si es buena idea convertir a Vox en el payaso de las bofetadas, podrían cabrearse y hay muchos gobiernos que dependen de ellos. En fin, allá ellos. Lo que está claro es que, como dice Carmen Morodo, a Sánchez esta situación le viene al dedo. "Aunque la izquierda propusiera el cordón sanitario, lo cierto es que les viene bien tener a un representante del partido de Abascal haciéndole zancadillas al PP". A Casado le falta un hervor político. Se la van a colar por todos lados. A ver lo que dura esta vez la legislatura.