Abascal: "Sospechamos que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, han colocado la granada en el centro de Menas"

"El Gobierno no sabe quién ha lanzado la granada. Lo que sí sabemos y lo que pudimos oír fueron las manifestaciones lanzadas por una representante de Vox en relación a los menas. Y, claro, las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. No nos gustan esas palabras. Consideramos que incitan determinadas conductas que no son deseables en un país que busca la paz social. Por tanto, condenamos ese tipo de palabras. Son menores y deben ser cuidados". Así se ha expresado este jueves la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión.

Horas después, el líder Vox ha escrito un mensaje en Twitter donde textualmente dice que desde su formación sospechan de que las "cloacas" del propio Partido Socialista, "salpicadas por el GAL", han sido quienes han colocado la granada en el centro de los Menas con el objetivo, según Santiago Abascal, "de incitar el odio contra VOX con las declaraciones de sus ministros".

Sospechamos que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, han colocado la granada en el centro de Menas, para incitar el odio contra VOX con las declaraciones de sus ministros.

Ahora solo falta que Marlaska justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política. https://t.co/nYsQ9RzlxC — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 5, 2019

Concluye Abascal afirmando que "ahora solo falta que Marlaska justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política". Se refiere a las declaraciones que el ministro del Interior realizó este miércoles en donde vinculaba este hecho con el "discurso del odio" que vierten personas con responsabilidades, en alusión a Vox. "Desde luego, nos tendrán enfrente todos aquellos que practican el discurso de odio porque el discurso de odio sólo puede conllevar actos de odio", dijo.

